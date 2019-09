Itt a rég várt Szekszárd-bravúr

A taktikusan játszó Szekszárdi UFC idegenben győzte le a Kozármislenyt az NB III-as bajnokság Közép csoportja nyolcadik fordulójában. Nagy bravúr ez Dienes Pál csapata részéről, hiszen a mislenyiek az előző öt meccsükön nem kaptak ki, s kétszer is négy gólig jutottak saját közönségük előtt.

A szekszárdiak játékában benne vannak az ilyen bravúrok, már Iváncsán is meglehetett volna legalább az egy pont, ha nincs Márton Erik (majd Lékó Roland) piros lapja. Most az az Arena Ármin szerzett vezetést tizenegyesből, aki a Magyar Kupában rontott a büntetőpontról, s a rutinos Vituska István a véghajrában bizonyította, hogy rutinja sokat érhet az idei szezonban az UFC-nek. A mislenyieknél több megyei kötődésű futballista is pályára lépett: Berdó Máté, Nagy Ádám és Jelene Richárd korábban a Paksi FC-ben is játszottak, Turi Tamás és Márkvárt Patrik pedig tavaly, illetve két éve még UFC-s volt, utóbbi szekszárdiként talált be nevelőklubjának.

NB III, Közép csoport, 8. forduló

HR-Rent Kozármisleny–Szekszárdi UFC 1–2 (0–1). Kozármisleny, 300 néző. V: Katona B. (Marozsi G., Topálszki Sz.).

Kozármisleny: Somogyi M. – Kónya, Nagy Á., Kocsis A., Turi II T. – Fenyvesi, Füredi Sz., Turi I T. (Márkvárt P., 56.), Berdó (Horvát G., 76.) – Jelena, Csernik Zs. (Tóth M., a szünetben). Edző: Pókos Csaba.

Szekszárd: Mityók – Rácz F. (Kvanduk J., 56.), Arena, Dudás D., Füredi P. – Királyházi (Béla D., 84.), Juhász M., Budai D., Kesztyűs M. – Vituska I., Péter A. (Fejes P., 89.). Edző: Dienes Pál. Gól: Márkvárt P. (59.), illetve Arena (7., 11-esből), Vituska I. (92.).

„Küzdelmes mérkőzést játszottunk, amelyet megérdemelten nyertünk meg az utolsó percben! Gratulálok a csapatomnak ehhez a sikerhez” – mondta Dienes Pál.

Az UFC vasárnap (14.30) a Taksonyt fogadja.