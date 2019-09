Itt a szezon első igazi derbije!

Az éllovas Bonyhád VLC a második helyezett Bátaszék SE-t fogadja a megyei I. osztályú focibajnokság 5. fordulójában.

Bonyhád Völgység LC–Bátaszék SE

Szeptember 14., szombat, 16.30 óra

Régen játszott ilyen fontos meccset a Bátaszék SE, mint amilyen vár Szőcs Lázár együttesére a hétvégén. Az előző idényben gyatrán teljesítettek a bátaszékiek, így esélyük sem volt, hogy bármelyik meccsükre ráaggassuk a rangadó titulust. Az idei szezon azonban teljesen más, a sokat látott Szőcs Lázár összekapta az együttest, amely helyenként látványosan, a labdát gyorsan járatva futballozik. Nem csoda, hogy szorosan ott loholnak a BVLC nyakán – mindkét együttes egy-egy döntetlent játszott, három összecsapását pedig megnyerte. A két rivális a Magyar Kupa megyei selejtezőjében már összemérte erejét, s akkor a bonyhádiak Csigi Ádám találatával csak a véghajrában tudták megadásra késztetni a vendégeket. Azt, hogy az előző idényben a Bonyhád egyszer tíz, egyszer nyolc gólt lőtt mostani ellenfelének, el kell felejteni, ez már nem az a csapat, igaz a Bonyhád sem.

Köllő Roland, a Bonyhád VLC edzője: – Tiszteljük a bátaszékieket az eddigi eredményeikért, nem véletlen, hogy a Tolnát, a Majost és a Tamásit is megverték. Kettőzött erővel készülünk a szombati bajnokira. A Magyar Kupa megyei selejtezőjében már összecsaptunk velük, a döntetlen szagú találkozót akár ők is megnyerhették volna. Teljes erőbedobásra kényszerítettek minket, nagyot kellett harcolnunk a sikerért. A kupameccsen nem játszottunk jól, azóta viszont sokat javult a futballunk, hatékonyabban támadunk. Nyerni szeretnénk, mert jövő héten kupameccset játszunk a Puskás Akadémiával, és jó lenne, ha pontelőnyt tudnánk szerezni, mert ott akarunk maradni az első helyen. Nagyon koncentráltan kell futballoznunk, mert ez a bátaszéki csapat az eddigiek alapján az idei szezonban dominálni fog. Preininger Patrikot kiállították a Tevel ellen, így ő nem játszhat, Pfaff Ferenc még mindig sérült, a strandfocistáink ugyanakkor visszatértek, már együtt edzettek a héten a többiekkel, velük erősödünk.

Szőcs Lázár, a Bátaszék SE edzője: – Nagyon pörögtek a srácok az eddigi edzéseken, mindenki játszani szeretne egy ilyen rangadón. A Bonyhád egy igen egységes, jó csapat, amelyben kulcsszerep hárul Máté Róbertre és Pap Rolandra, az ő kikapcsolásuk döntő lehet. Egyszer már meccseltünk velük a kupában, akkor a védekezés, a párharcok domináltak, most szeretnénk támadóbb futballt játszani. Amikor elkezdtük a szezont, különösebben nem számolgattam, mert nem ismertem a csapatokat, így azt sem tudom kijelenteni, hogy az eddigi szereplésünk több-e, mint amit reméltünk, vagy ez a teljesítmény benne van a csapatban. Erre majd a szezon végén kapunk választ. A játékosok egyre inkább kezdik átvenni a győztes mentalitásomat, bár azt is el kell mondanom, hogy még mindig nem azt a focit játsszuk, amit látni szeretnék. Mindenesetre én azt sulykolom a gyerekek fejébe, hogy minden meccsre úgy kell kimenniük a pályára, hogy azt meg akarjuk nyerni. Kertész József eltiltása lejárt, s most már Botos Tamás is teljes értékű harcos. Samu Péter is elkezdte a könnyített edzéseket. A többiek egészségesek, bevethetők.

Dombóvár FC–Kakasd SE

Szeptember 14., szombat, 16.30 óra

Az előző szezonban a kakasdiak meglepték a DFC-t, hiszen idegenben 4–1-re győztek. Most meglepő lenne, ha ismételnének, de a dombóváriaknak nagyon oda kell figyelniük erre a csapatra.

Esélyek: 60, ill. 40%

Szedresi SE–Tamási 2009 FC

Szeptember 15., vasárnap, 16.30 óra

A szedresiek a jó kezdés után egy kicsit összezuhantak, legutóbbi három meccsükön 13 gólt kaptak és csak egyet rúgtak. A tamásiakat sem lesz könnyű lefékezniük, különösen a gólkirály Jammeh Harunát, aki egymaga több gólt szerzett idén, mint a teljes szedresi együttes.

Esélyek: 30, ill. 70%

Majosi SE–Dunaföldvári FC

Szeptember 15., vasárnap, kezdés 16.30 óra

A két hazai meccsét megnyerte a Majos, így a nyáron „kifosztott” földváriak ellen is abszolút favorit. Meglepő lenne, ha a vendégek most kezdenék el a pontgyűjtést.

Esélyek: 80, ill. 20%

Tevel Medosz SE–Tolna VFC

Szeptember 15., vasárnap, kezdés 16.30 óra

Zárt kapuk mögött fogadja a Tevel a tolnaiakat. A szövetség fegyelmi bizottsága azért „záratta be” egy találkozóra a sporttelepet, mert a dombóváriak elleni találkozó után Jókai Raffael, a klub labdarúgója a hivatalos jegyzőkönyv szerint egy dobozos sörrel megdobta a játékvezetőt. A futballista tíz éves eltiltást kapott. A meccsre csak a vendégszurkolók mehetnek be, illetve a két klub játékosai, és a hivatalos személyek lehetnek jelen.

Esélyek: 40, ill. 60%

Borítóképünk a Kakasd SE–Bátaszék SE mérkőzésen készült.