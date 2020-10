Izgalmakból nem lesz hiány

Duna-parti derbit és völgységi rangadót is hoz a megyei II. osztályú bajnokság hétvégi fordulója. Egyaránt két győzelemmel kezdte a szezont a Dunakömlőd és a Madocsa, de utána mindkét csapat megtorpant: előbbi a megszerezhető tizenöt pontból csak hatot (a Bonyhád-Börzsöny elleni találkozót decemberre halasztották), utóbbi pedig a tizennyolcból kilencet gyűjtött be.

A dunakömlődi találkozó tétje a presztízs mellett az is, hogy a hazaiak ne szakadjanak le a felsőházat jelentő helyezésektől, a vendégek pedig éppen leszakítanák riválisukat magukról. A völgységi derbin is két, hosszú ideje nyeretlen gárda csap össze: a Bonyhád-Börzsöny négy, a Kisdorog két forduló óta nem gyűjtötte be a három pontot.

A címvédő hiába vezetett a Mórágy (2–2), a Szekszárd II (2–2) vagy a Madocsa (3–3) ellen is, győzni nem tudott, Nagymányokon pedig vereséget szenvedett (1–3). Edzőváltás után (az egykori sikertréner, Brunner Attila ült vissza a kispadra) négy bajnokit nyertek zsinórban a kisdorogiak, de a Simontornyával (0–6) és a Tolnával (1–3) szemben alulmaradtak.

Nyolc forduló után a Tolna kapta a legkevesebb gólt (8), a legtöbbet pedig az Őcsény (60), most e két gárda feszül egymásnak előbbi pályaválasztásával. Öt veretlen mérkőzés után (négy győzelem, egy döntetlen) utazik a még győzelem nélkül álló mórágyiakhoz a Szekszárd második csapata, a listavezető Nagymányokot pedig az eddig csak az alsóházi csapatokat felülmúló faddiak fogadják. Az otthon még veretlen (két-két győzelem és döntetlen) Simontornyához az idegenben nyeretlen (egy döntetlen, két vereség) Aparhant látogat.

Megyei II. osztály, 9. forduló. Október 24., szombat: Tolna VFC-Őcsény SK, Simontornya TC-Aparhanti SE, Faddi SE-Nagymányoki SE 14.30. Október 25., vasárnap: Dunakömlődi SE-Madocsa SE, Mórágyi SE-Szekszárdi UFC II, Bonyhád-Börzsöny SE-Kisdorogi FC 14.30.