Izsák Gézának kell felráznia a tolnai csapatot

Új edzővel várja a Bátaszék SE elleni szombati rangadóját a Tolna VFC. Gracza Tibor helyét egyelőre Izsák Géza foglalta el.

Tolna VFC (6.)–Bátaszék SE (2.)

Október 19., szombat, kezdés: 14.30 óra

Nem úgy szerepelt eddig a szezonban a tolnai együttes, ahogy az egy bajnoki ezüstérmestől elvárható lenne. A bonyhádi rangadón már a negyedik vereségét szenvedte el a gárda (2–1-re kaptak ki Bildhéber Bencéék), benne volt a pakliban a váltás lehetősége. Ez a héten be is következett, Gracza Tibor edző és a klub útjai közös megegyezéssel elváltak. Wéber Tamás elnök Izsák Gézát kérte fel arra, hogy készítse fel a csapatot a hétvégi rangadóra, a fiatal szakvezető pedig ismét jókor volt jó helyen, s természetesen igent mondott. Nem lesz könnyű dolga, mert a vendégcsapat sokkal jobb formában van, a hétvégi, dombóvári 3–1-es vereségéig veretlen volt. Szőcs Lázár masszív csapatot épített az idei szezonra, amelyik mindegyik ellenfelével szemben eséllyel lép pályára. Ráadásul köztudott, hogy a két egylet között nagyon régóta folyik a rivalizálás, ezért biztosak lehetünk benne, hogy pikáns, izgalmas kis meccset játszanak majd egymással most szombaton is.

Izsák Géza, a Tolna VFC megbízott edzője: – Nem szeretnék sokat mondani az edzőcseréről, mindössze annyit, hogy közös megegyezéssel vált meg egymástól a klub és Gracza Tibor. Egyelőre a bátaszékiek elleni bajnokira kaptam felkérést. Többször voltam már beugró, így nem ismeretlen számomra ez a szerep. Ha kellek, és a vezetők úgy gondolják, hogy tudok segíteni, akkor szívesen jövök. A vezetőség dolgozik rajta, hogy mielőbb megtalálja a csapat új edzőjét, ebbe én nem szeretnék belefolyni, csak arra koncentrálok, hogy minél jobban teljesítsünk a hétvégén. Van hová előrelépnünk, hiszen az elvárásokhoz és a múltban elért eredményeinkhez képest méltatlan ez a szereplés, ráadásul a csapat a tudása alapján is többre hivatott. Megpróbálom felrázni a srácokat, megpróbálok lelket önteni beléjük. Igazából a játéktudással nincs bajunk most sem, fejben kell rendbe tenni a dolgokat. A jelenlegi helyzetben nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de természetesen szeretnénk nyerni hazai pályán. A bátaszékiek több meccsét láttam, ismerem az erősségeinket, és a gyengéiket. Tudom, hogy vannak rutinos játékosaik és kiváló fiataljaik is. Többen kisebb sérüléssel bajlódtak a héten, így a végleges kezdőcsapatot csak a meccs előtt fogom kijelölni.

Szőcs Lázár, a Bátaszék SE edzője: – Rossz felfogásban futballoztunk Dombóváron. Lezártuk a meccset, kielemeztük a történéseket, a játékosok megértették, hogy nekünk az a jó, ha brusztolunk, ha verekszünk, ha futunk. Minden vereség egy kudarc, de ha levonjuk a következtetéseket, akkor abból tanulni tudunk. Ugyanakkor van mit kijavítanunk, és meg is fogjuk tenni, pozitív hozzáállással várjuk a tolnaiak elleni szombati fellépésünket. Nagyon sajnálom Gracza Tibor kollégámat, biztos vagyok benne, hogy a szakmai munkájával nem volt semmi probléma. Egy edzőváltás általában felhoz egy csapatot, de még egyszer nem fogunk beleesni abba a hibába, amibe egy hete beleestünk. Tudjuk, hogy mik a tolnaiak erősségei és mik a gyengéi, felkészültünk a játékukból. Faller Andrást kiállították Dombóváron, három meccses eltiltást kapott, Kertész József eltiltása ugyanakkor lejárt, ő visszatérhet. Valószínűleg többen is szerepet kapnak azok közül, akik eddig kevesebb lehetőséghez jutottak, szeretném, hogy ők is érezzék, hogy fontos tagjai a csapatunknak.

…és a többiek

Tegnap már írtunk róla, hogy pikáns meccs lesz a Tamási–Dunaföldvár összecsapás: a hazaiak ex-földváriakkal megerősítve várják az egy hete szezonbeli első győzelmüket kivívó vendégcsapatot.

Újabb rangadót játszik a Dombóvár, amely a Majost fogadja. Kardos Ernő gárdája egy hete legyőzte a bátaszékieket, elvéve a látogató szezonbeli veretlenségét. A majosiak győzelem esetén előznének…

A címvédő és már listavezető Bonyhád VLC Kakasdra látogat, a sokszor pikáns szomszédvári derbire, amely a helyezésektől függetlenül mindig rangadónak számít.

A jelenlegi legrosszabb szériát futó teveliek négy vereséggel a hátuk mögött fogadják az egymás után háromszor veszítő szedresieket – megtippelhetetlen, hogy melyiküknek sikerül javítani.

A program

Szombat: Dombóvár FC–Majosi SE, 14.30 óra. Esélyek: 60%, illetve 40%

Tamási 2009 FC–Dunaföldvár FC, 14.30 óra. Esélyek: 70%, illetve 30%

Vasárnap: Tevel Medosz SE–Szedresi SE, 14.30 óra. Esélyek: 55%, illetve 45%

Kakasd SE–Bonyhád Völgység LC, 14.30 óra. Esélyek: 40%, illetve 60%

A góllövőlistán

13 gólos: Csigi Ádám (Bonyhád Völgység LC), 11 gólos: Jammeh Haruna (Tamási 2009 FC).