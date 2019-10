Jackson jött Porter helyére

Ahogy arra számítani lehetett, Trey Portertől megvált az Atomerőmű SE vezetése. Az amerikai fiatal nem tudta megmutatni, hogy mire képes, az első két bajnoki meccsen a Kecskemét és az Alba Fehérvár ellen is inkább lefelé lógott ki a négyszeres bajnok, négyszeres kupagyőztes csapatból. Az alföldieknek és a fehérváriaknak is négy pontot dobott (négy, illetve három lepattanót tett még bele a közösbe), ez pedig kevés egy légióstól, akiket elvileg azért igazolnak, mert jobbak a magyaroknál. A 23 éves amerikai és az NB I-es paksi klub útjai vasárnap váltak el végérvényesen, s a piros-kékek hivatalos honlapjukon már be is jelentették, hogy megtalálták Trey Porter utódját.

A palánk alatti posztokon mostantól Justin Jackson segítheti Lóránt Pétert és Kis Rault (illetve a remélhetőleg mielőbb felépülő Eilingsfeld Jánost, aki nagyon hiányzik a csapatból). A 28 éves amerikai center korábban a Fülöp-szigeteken, Szlovákiában és Cipruson is légióskodott, most pedig a szezon végéig kötelezte el magát az Atomerőmű SE-hez.

A 203 centiméter magas, 104 kilogrammos játékos a Cincinnati Egyetemen végzett, ahol 136 találkozón lépett pályára, s meccsenként 5,7 pontot és 4,7 lepattanót szerzett. Tavaly az APOEL Nicosia színeiben 13 pontot átlagolt 26 mérkőzésen. Jacksonnak nem sok ideje lesz, hogy megismerkedjen új társaival, az ASE szombaton (kezdés: 18 óra) a jászberényieket fogadja a férfi NB I harmadik fordulójában, s Dzunics Braniszlav vezetőedző ott már élesben tesztelheti le, hogy mire képes a legújabb kiválasztott.

A paksiak egy győzelemmel és egy vereséggel állnak a 2019/2020-as élvonalbeli bajnokságban: a nyitó körben hazai pályán 90–84-re legyőzték a Kecskemét csapatát, most szombaton pedig óriási csatában 88–83-as vereséget szenvedtek az Alba Fehérvár otthonában.