Jászberényben sem akar fékezni az Atomerőmű SE

Jászberényben folytathatja jó sorozatát az előző három bajnokiját megnyerő – kétszer 100 pont fölé jutó – Atomerőmű SE.

Parádés teljesítménnyel verte meg 109–80-ra az Alba Fehérvárt az Atomerőmű SE az NB I legutóbbi fordulójában. Azt irányító, Kovács Ákos szerint itt volt már az ideje, hogy hazai pályán is nyerjenek egy nagy meccset.

„Eddig idegenben játszottunk jobban, most végre összejött itthon is – felelte a 31 éves játékos. – Jól dobtuk a triplákat, agresszívabban védekeztünk, ez hozta meg a remélt sikert. Mindenki átérezte a meccs fontosságát, jó hangulatban jöttünk ki a pályára, érezhető volt a kémia, egymásért is küzdöttünk. Az Alba jó dobóteljesítményre képes, a mezőny egyik legtöbb pontot dobó csapata az övék, ugyanakkor sokat is kapnak. Ezt kellett kihasználnunk, sikerült őket rákényszeríteni a sok eladott labdára, a huszonöt gólpasszunk pedig azt mutatja, hogy a játékunk is gördülékeny volt” – mondta.

Kovács Ákos azt mondta: az idei szezon annyiban más az Atomerőmű SE számára, hogy a mögöttük lévő csapatokat idegenben is le tudják győzni. Korábban nyertek már Debrecenben, Kaposváron vagy Kecskeméten is, márpedig ez nagyon fontos ahhoz, hogy ott tudjanak maradni az első négyben, és a felsőházban játszhassanak a bajnoki középszakaszban.

Az Atomerőmű SE szombaton a Jászberényi KSE vendége lesz, Kovács Ákos reméli, hogy folytatni tudják jó idegenbeli sorozatukat.

„Ugyanúgy készülünk a jászberényiek elleni meccsre, mint bármelyik másikra, attól függetlenül, hogy ők a sereghajtók – folytatta a karmester. – Ellenfelünk edzőt cserélt, ez általában kihozza a játékosokból a rejtett tartalékokat, de ha úgy játszunk, mint az eddigi meccseinken, akkor nem jelenthet gondot a berényiek legyőzése” – zárta Kovács.

Férfi NB I, a 16. fordulóban. Jászberényi KSE–Atomerőmű SE. Jászberény, szombat, 18 óra. Vezeti: Cziffra Cs., Boros T., Kulcsár T.

Pénteken játszották: Alba Fehérvár–PVSK 88–86, Kecskemét–Szeged 78–81.

A férfi NB I. állása 1. Szombathely 15 14 1 1300–1088 0,96

2. Körmend 15 12 3 1262–1107 0,90

3. Atomerőmű 15 11 4 1293–1194 0,86

4. Szolnok 15 10 5 1218–1135 0,83

5. Pécs 15 8 7 1261–1301 0,76

6. Fehérvár 15 8 7 1352–1335 0,76

7. Debrecen 15 8 7 1239–1243 0,76

8. Oroszlány 15 7 8 1199–1175 0,73

9. Kecskemét 15 7 8 1181–1247 0,73

10. Kaposvár 15 6 9 1228–1209 0,70

11. Zalaegerszeg 15 6 9 1259–1308 0,70

12. Sopron 15 5 10 1158–1194 0,67

13. Szeged 15 2 13 1201–1381 0,57

14. Jászberény 15 1 14 1012–1246 0,53

Borítóképünkön: Kovács Ákos (a labdával) szerint nagyon egyben van ez az Atomerőmű SE.