Jó hajrával mentett pontot a Szekszárdi UFC

A több kulcsemberét is nélkülöző Szekszárdi UFC jó hajrával mentett meg egy pontot a Bp. Honvéd második csapatának otthonában az NB III-as bajnokság Közép csoportja vasárnapi meccsén. Dienes Pál gárdájában nem lehetett ott Márton Erik, Királyházi Bence és Lékó Roland sem, de így is remekül megállta a helyét a nehéz talajú pályán lejátszott meccsen. A változatos, lüktető összecsapáson nem volt könnyű dolga a szekszárdi védelemnek, hiszen David NGog személyében egy ex-liverpooli támadó rohamozta a kapujukat, s a francia végül meg sem állt három gólig. Szerencsére az UFC támadói is jó napot fogtak ki, Péter Antal duplázni tudott, Fejes Péter pedig csereként szállt be remekül.

NB III, Közép csoport, 14. forduló

Budapest Honvéd-MFA II–Szekszárdi UFC 3–3 (1–1). Csepel, V: Zimmermann M. (dr. Ambrus D., Szarvas L.).

Bp. Honvéd II: Tomori Z. – Temesvári A., Hegedűs M. (Komiszár, 80.), Zvara, Kóródi – Cipf (Horváth R., 84.), Szendrei N., Irimiás, Darabont – Lukács D., NGog. Edző: Pisont István.

Szekszárd: Mityók – Kvanduk J., Dudás A., Arena Á., Füredi – Rácz F. (Fejes P., 62.), Juhász M., Béla D., Budai D., Kesztyűs M. – Péter A. Edző: Dienes Pál. Gól: NGog (28., 52., 66., az utolsót 11-esből), illetve Péter A. (12., 78., a másodikat 11-esből), Fejes P. (72.). Jók: küzdeni tudásáért az egész szekszárdi csapat dicsérhető.

Dienes Pál: – Az eredmény alakulását tekintve örülünk az egy pontnak.

A 14. forduló további eredményei: Pécsi MFC–Kelen 4–0, Dunaharaszti–Dunaújváros 2–2, Szabadkikötő–Szentlőrinc 3–1, Kecskemét–Kozármisleny 1–2, Monor–Taksony 1–0, Rákosmente–Dabas-Gyón 3–1, Dabas–Iváncsa 1–0. A szekszárdiak a 15. fordulóban a Szabadkikötőt fogadják vasárnap (13 óra).