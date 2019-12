Jó téli felkészüléssel sikeres tavaszi szezont futhat az UFC

A jó kezdés után visszaesett a Szekszárdi UFC teljesítménye, a megyeszékhely gárdája csak a 12. helyen telelhet az NB III Közép csoportjában. Az utolsó kilenc fordulóban nyeretlen maradt Dienes Pál együttese. Ennél jobb tavaszt remél mindenki.

– Nem alakult valami jól ez az őszi szezon. Különösen a második fele sikerült gyengére!

– A várakozások alatt szerepeltünk – felelte Dienes Pál, a szekszárdiak vezetőedzője. – A sérülések, betegségek és eltiltások miatt kieső futballistákat nem tudtuk megfelelően pótolni, ez is belejátszott abba, hogy a jó kezdés után visszaesett a csapat teljesítménye. Sok a hat döntetlen is, amit elértünk, pedig, ha csak a felét győzelemmel zárjuk, akkor jóval előrébb is állhatnánk, és ott lennénk a szezon előtt célként kitűzött hetedik–tizedik helyek valamelyikén.

– Akkor ön is azt mondja, hogy több van ebben a keretben?

– Mindenképpen több van, de ahhoz, hogy kijöjjön az, amire képesek a játékosok, mindenkinek egészségesnek kell lennie! A szűk keretünk nem bírja el, hogy Lékó Roland, Rácz Ferdinánd vagy Vituska István hetekre kiessen, ahogy azt sem, hogy Márton Erik eltiltás miatt több meccset kihagyjon. Ehhez túlságosan kiegyenlített a mezőny. A Pécsi MFC kiemelkedik belőle, de a többiek nagyjából azonos játékerőt képviselnek. Összességében elmondható, hogy minden ellenfelünkkel pariban voltunk, a napi forma vagy az egyéni kvalitások döntöttek, amiből nem mindig mi jöttünk ki jobban.

– Az utolsó kilenc meccsből például egyet sem tudtak megnyerni, pedig többnyire alsóházi csapatokkal találkoztak…

– A Dabas-Gyón a 93. percben egyenlített ellenünk, Dunaharasztiban a hajrában tizenegyest hibáztunk, a Szabadkikötő ellen pedig a legvégén csúszott ki a kezünkből a három pont. De nem mondhatom, hogy ezen múlott, hiszen a Honvéd II és a Monor otthonában is kétgólos hátrányból álltunk fel, Kozármislenyben pedig mi szereztünk győztes gólt a 92. percben. Nem szabad elfelejteni, hogy ez egy fiatal csapat, sok a rutintalan futballista, akiknek idő kell még, hogy felvegyék az NB III-as ritmust. Ezért is ingadozik a teljesítményük. Egy jó téli alapozással azonban sokat léphetünk előre, és biztos vagyok benne, hogy az ilyen meccseket, amelyeket most a hajrában elveszítettünk vagy döntetlenre adtunk, tavasszal meg fogjuk nyerni.

– A szezon előtt azt mondta, hazai pályán szeretnének dominálni, ami finoman fogalmazva sem jött össze. Amikor a Dunaújvárost imponáló futballal 4–1-re legyőzték, sokkal többre gondoltunk.

– Ez volt a tervünk, de így alakult. Amikor az újvárosiakkal találkoztunk, éppen ők jártak abban a cipőben, amiben mi a szezon második felében. De a két győzelem, amit hazai pályán elértünk, valóban kevés, a négy elszenvedett vereség pedig sok. Azon is dolgozni fogunk, hogy tavasszal hazai pályán is sokkal jobb legyen a mérlegünk.

– Az előrejátékkal nem volt gondjuk, a 22 rúgott gól a nagy átlagnak megfelel, de a 32 kapott az soknak tűnik!

– Ez sajnos igaz… Jóval több gólt szereztünk, mint az előző szezonban ilyenkor, de sokkal többet is kaptunk (a 2018/2019-es szezon felénél 8–18-as gólaránnyal állt az UFC – a szerk.). Péter Antal személyében egy vérbeli csatárral erősödött a keretünk, a nyolc góljával nemcsak csapatunk legeredményesebbje lett, de az egész mezőnyt tekintve is előkelő helyen áll. A védelmünk viszont nem igazán állt össze, sok egyéni hiba miatt kaptunk gólokat, veszítettünk el pontokat. A játékosokban viszont van potenciál, fejlődőképesek, az alapozás során ezen is dolgozni fogunk.

– Fél szezon lement, feltérképezhette a mezőnyt, látja a saját csapata erősségét, gyengéit. Ezek alapján mivel lenne elégedett a szezon végén?

– Azt gondolom, hogy valahol a hetedik és tizedik hely között van reálisan a helyünk. Mindenképpen szeretnénk előrelépni a tizenkettedik helyről. A játékosok rutinosabbak lettek, tapasztalatokat szereztek az őszi idényben, ezért is hiszem, hogy sikeresebb, eredményesebb lesz a tavaszunk.

Kezdés január 13-án

A felkészülést január tizenharmadikán kezdi a szekszárdi együttes, amely nyolc edzőmérkőzéssel készül a tavaszi szezonra. Az elsőt január 25-én a Paksi FC U19-es együttesével játssza, az utolsót pedig március elsején a Balatonlellével vívja. A szezont március 8-án az FC Dabas elleni hazai összecsapással kezdi a Szekszárd.

Ez volt az őszük

A szekszárdiak eredményei az őszi idényben (A mérkőzések részleteiért kattintson!): Pécsi MFC–Szekszárd 4–0, Szekszárd–Dunaharaszti 2–1, Dabas–Szekszárd 2–0, Szekszárd–Dunaújváros 4–1, Kelen–Szekszárd 2–3, Szekszárd–Szentlőrinc 0–1, Iváncsa–Szekszárd 3–1, Kozármisleny–Szekszárd 1–2, Szekszárd–Taksony 0–0, Dabas-Gyón–Szekszárd 1–1, Szekszárd–Rákosmente 1–3, Monor–Szekszárd 2–2, Szekszárd–Kecskemét 0–3, Honvéd–Szekszárd 3–3, Szekszárd–Szabadkikötő 2–2, Szekszárd–Pécs 1–3, Dunaharaszti–Szekszárd 0–0.

A góllövőlistán, 8 gólos: Péter Antal. 5 gólos: Fejes Péter. 4 gólos: Arena Ármin. 2 gólos: Kesztyűs Máté, Vituska István. 1 gólos: Dudás Dániel.

NB III., Közép csoport, az állás 1. Pécsi MFC 17 14 2 1 63–8 44

2. Szentlőrinc 17 12 4 1 27–10 40

3. Monor 17 9 5 3 28–13 32

4. Iváncsa 17 9 4 4 29–17 31

5. Dunaújváros 17 8 3 6 25–26 27

6. Kozármisleny 17 7 6 4 30–25 27

7. Dabas 17 7 2 8 13–18 23

8. Rákosmente 17 6 4 7 28–28 22

9. Dabas-Gyón 17 6 4 7 18–26 22

10. Bp. Honvéd II 17 5 6 6 31–26 21

11. Kecskemét 17 5 4 8 22–23 19

12. Szekszárd 17 4 6 7 22–32 18

13. Szabadkikötő 17 4 3 10 19–51 15

14. Taksony 17 4 2 11 14–28 14

15. Dunaharaszti 17 2 5 10 11–34 11

16. Kelen 17 2 4 11 20–35 10

Borítókép: Dienes Pál a Szekszárdi UFC öltözőjében idén májusban