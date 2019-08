Jól érezte, hogy neki kell elvégezni a szabadrúgást

Megkönnyíthette volna saját dolgát az NB III-as Szekszárdi UFC, ha az első félidőben gólra váltja helyzeteit. A vége azért így is „hepiend” lett.

– Ezt alaposan kicentizték!

– De meglett a győzelem, és ez a lényeg! – mondta Arena Ármin (borítóképünkön szemből), a szekszárdiak csapatkapitánya, aki a 93. percben szabadrúgásból szerezte meg a három pontot érő gólt a Dunaharaszti ellen 2–1-re megnyert bajnoki meccsen.

– Nagyon bevarrta a labdát a legvégén! Így tervezte?

– Azt tudtam, hogy ez az utolsó esélyünk. Amikor a játékvezető megítélte a szabadrúgást, már mentem is oda, mert éreztem, hogy nekem kell elvégeznem. Nagyon örülök, hogy gól lett, mert kellett ez a siker a csapatnak.

– A pécsi négy nullás vereség után különösen kellett…

– Ahogy mondja! De a látottak alapján maximálisan rászolgáltunk a győzelemre. Azt gondolom, hogy jól futballoztunk, és ha az első félidőben értékesítjük a nagy helyzeteinket, akkor korábban is lezárhattuk volna a meccset. A második félidő elején, miután a dunaharasztiak értékesítették a némileg véleményes büntetőjüket, nyílt lett a meccs, de a végén megint a mi akaratunk érvényesült.

– Nem akarom túlzásba vinni a dicséretet, mert még csak két forduló ment le a szezonból, de helyenként tetszetősen futballoztak vasárnap.

– Jómagam is így gondolom, én is elégedett voltam a játékunkkal. Ha minden hétvégén ilyen focival tudunk előrukkolni, akkor szerintem nemhogy nem lesznek kiesési gondjaink, mint az előző szezonban, de abban is biztos vagyok, hogy a tabella első felében fogunk végezni.

– Dienes Pál vezetőedző azt mondta, négy-öt forduló után már lehet látni, hogy merre tartanak. Ön szerint?

– Azt gondolom, hogy ha öt meccsből sikerülne legalább kilenc pontot begyűjtenünk, akkor el tudnánk indulni felfelé. Nem akarok semmit elkiabálni, de szerintem jól igazoltunk, tapasztaltabb lett a csapatunk, s ennek a pályán, a bajnokikon is látszódnia kell. Vasárnap az egy ponttal álló FC Dabashoz utazunk, jó lenne egy újabb győzelmet hozzátenni a mostanihoz.