Jól sikerült a főpróba, legyőzte a lelleieket az UFC

Győzelemmel zárta edzőmeccsei sorát az NB III-as bajnokság tavaszi rajtjára készülő Szekszárdi UFC.

Sikerül-e kapott gól nélkül zárni a lelleiek elleni felkészülési meccset? Ez volt a nagy kérdés a mai összecsapás előtt. A Szekszárdi UFC nagyon sok gólt kapott a felkészülési időszakban, bosszankodott is emiatt bőven Dienes Pál, a sárga-feketék vezetőedzője.

Különösen azért volt csalódott a tréner, mert ezeket a gólokat rendre egyéni hibák, védelmi kihagyások előzték meg. Márton Erik, a csapat belső védője teljesen egyetértett edzőjével, s azt mondta pénteken lapunknak, hogy elsősorban fejben kell rendbe tenniük a dolgokat.

Úgy tűnik, hogy sikerült, mert a szekszárdiak meggyőző játékot nyújtva, végig fegyelmezetten futballozva 1–0-ra legyőzték a szintén a rajtra készülő, Nyugati csoportban szereplő lelleieket.

A Mityók – Rácz F. (Kvanduk J.), Dudás, Zachán, Füredi – Kesztyűs M. (Vituska I.), Budai (Arena Á.), Forró, Fejős Á. (Béla D.) – Péter A., Márton E. (Körmöczi) felállásban játszó szekszárdiak találatát az ügyeletes gólfelelős, Péter Antal szerezte.

„Sokkal stabilabbak voltunk, mint az eddigi felkészülési meccseinken, s végre dominálni is tudtunk – mondta Dienes Pál. – A gólunk mellett még legalább négy-öt olyan helyzetünk akadt, amelyből szintén betalálhattunk volna, s a szögletek száma is azt mutatja, hogy az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Aki ismer, az tudja, hogy az elvégzett munkában hiszek, most azt látom, hogy meg lehet az eredménye az elmúlt hetek kemény edzéseinek és a sok lejátszott edzőmeccsnek. Készen állunk a dabasiak elleni bajnoki nyitányra” – tette hozzá a szakember.

A szekszárdiak sikere azért is értékes, mert a találkozót nem műfüvesen, hanem a stadionban játszották, így az ellenfél mellett a nem éppen ideális talajjal is meg kellett küzdeniük a sárga-feketéknek.

Örömteli hír még a rajt előtt, hogy cserként Arena Ármin és Vituska István is pályára léphetett – Dienes Pál elmondása szerint pár hét kell még, hogy utolérjék magukat, de hamarosan mindketten teljes értékű játékosai lesznek az UFC keretének.

Az FC Dabas elleni nyitómérkőzést jövő vasárnap 14 órás kezdéssel hazai pályán játssza az UFC.