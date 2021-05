Jól sikerült félidővel búcsúzott a hazai pályától a Tolna KC

Egy félidő előnyt adott a Nemesvámosnak, így sorozatban hatodik vereségét szenvedte el az NB II-es női bajnokságban szereplő Tolna KC.

Női NB II, Dél-nyugat, 21. forduló

Tolna KC–Bajnok DSE Nemesvámos 26–35 (11–19)

Tolna, vezette: Nagy L., Szekeres L.

Tolna KC: Szabó A. – László K. 2 (1), Pásztor K. 8, Majsai-Sipos 6, Szmacska 9 (5), Bakó, Konkoly 1. Cserék: Agócs (kapus), Pásztor F., Gajai, Molnár-Steiner. Edző: Izsák Bálint.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 9/6, ill. 6/5.

A szezon végére mentálisan és létszámban is elfogyott Tolnára a bronzéremre hajtó nemesvámosiak ellen újabb nehéz mérkőzés várt. Az elmúlt bajnokikhoz képest most jobban kezdett Izsák Bálint együttese, mely a találkozó elején 3–1-re vezetett, s mint kiderült, egyben utoljára is.

A játékrész hátralévő része nyögvenyelősre sikeredett hazai részről, a kapuban is elmaradtak ezúttal a bravúrok, de Agócs Alexandra remekül szállt be a meccsbe, több védést is bemutatott. A Veszprém megyeiek lerohanások után egy 7–0-s sorozattal mégis átvették a vezetést, sőt védőfalukat a kilencesig kitolva meg is nehezítették a tolnaiak dolgát (két beállóval némileg visszább sikerült szorítani a falat, feljavítva ezzel a támadójátékot).

A második félidőben mintha kicserélték volna a tolnai csapatot, remek csapatjáték és egyéni megoldások jellemezték produkciójukat. Kevesebb technikai hibát vétettek, a támadásokat is jobban kidolgozták Pásztor Katáék, akik így egy szoros játékrésszel zárták le szezonbeli utolsó hazai bajnokijukat.

Izsák Bálint: – Szokatlan volt a kilencesre felállt védőfal, ezért nehezen szereztünk gólokat. Amint átálltunk két beállóra, feljavult a támadójátékunk. Sajnos hat mezőnyjátékossal nehéz végig játszani az utolsó mérkőzéseket.

Az utolsó fordulóban, szombaton a Hévíznél vendégeskednek a tolnaiak.