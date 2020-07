Jól sikerült tűzoltás után jött az ajánlat

A következő szezonban is Osztermájer Gábor irányítja az élvonalban szereplő Paksi FC együttesét. A szakember ma délután már eligazítást tart a játékosoknak, szombaton pedig az első edzőmeccsre is sor kerül.

Novemberben tűzoltásra érkezett Osztermájer Gábor, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020/2021-es szezonban is ő irányítja az OTP Bank Ligában a tizenötödik idényét megkezdő atomvárosi együttest.

„Úgy érzem, az utóbbi időben kialakult a gárda gerince, ezt bizonyítja az is, ahogy a nemrég zárt szezon végén összefogtak a srácok, igazán példaértékű volt. Továbbá ott vannak a szurkolók is, akik egyre többen jönnek, ami jól esik a fiúknak” – kezdte a 42 esztendős szakember a klub honlapjának adott interjújában, hozzátéve, tovább kell folytatnunk azt a játékot, ahogy abbahagytuk, és akkor egészen biztos, hogy az eredményekkel a nézők létszáma is csak gyarapszik majd a lelátókon.

Ebben fontos szerepük lehet az újonnan érkezőknek is. Elmondta, ha lehetett volna kívánságlistája, ők rajta lettek volna. Ádám Martin, Nagy Richárd (mindketten Kaposvárról érkeztek) Lorentz Márton (Siófok) és Sajbán Máté (kölcsön után végleg Mezőkövesdről) fiatalságot hozott, Bognár István pedig nagy rutinnal rendelkezik, s olyan posztra jött, ahol kevesen voltak az előző idényben.

Ők öten – ahogy a kölcsönből visszatért játékosok – is ott lesznek a ma délutáni első eligazításon, amit vezetőedzőjük tart nekik. Szombaton pedig már az első felkészülési mérkőzést is lejátsszák.

„Nem megszokott, hogy ilyen korán, de bő lesz a létszám, akár háromszor tízen is összejöhetünk – indokolt Osztermájer Gábor. – Négy és fél hetünk lesz a rajtig, hat felkészülési mérkőzéssel. Lesz olyan nap, ahol majd két találkozót is vívunk. Fontos ez, hiszen a nagy létszám miatt így mindenki megfelelő meccsterhelést kap, ami alapján mi, edzők is dolgozhatunk, szűkíthetünk” – zárta a vezetőedző, akinek munkáját Sárai György és Csernyánszki Norbert segíti majd.