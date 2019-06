Jól szerepeltek a faddi Tanren SE fiataljai az Eb-n

Három bronzéremmel térhettek haza a Tanren-Fadd versenyzői a csehországi Kadan városában megrendezett korosztályos JKA Európa-bajnokságról. Bali Ervin tanítványai közül Veress Ádám egyéniben, Bali Anna, Lukács Bence és Szutor Zétény pedig csapatban állhatott fel a dobogóra.

Veress Ádám szerezte a faddiak első érmét, miután kadett férfi katában előbb norvég, majd pedig román ellenfelét elbúcsúztatva továbbjutott. A délutáni döntőben, másodikként katázva egy hihetetlen dinamikus és erős formagyakorlatot mutatott be, ám a bírók orosz ellenfeleit előbbre helyezték, így – bár a győzelemre is lehetett volna esélye – végül a harmadik helyre szorult. Bali Anna, Lukács Bence és Szutor Zétény nem jutott be a négy közé, de közel voltak hozzá.

A vasárnapi csapatversenyszámokban előbb Bali Anna szerzett bronzérmet katában (Zsiga Zina és Takács Csenge alkotta még a csapatot), majd pedig Lukács Bence és Szutor Zétény (Sarkadi Bencével és Lenkei Bencével) nyakába akasztottak bronzot.

Bali Ervin nagyon elégedett volt a faddiak teljesítményével, kiemelte, hogy a közönség szimpátiáját maximálisan elnyerték versenyzői, s kedvezőbb bírói döntésekkel akár fényesebb éremre is lehetett volna esélyük.

JKA Országos Bajnokság, Törökbálint, 1. helyezettek: Kirtyán Zita, Bali Levente, Vargyas Diána (kata), Vargyas László, Kirtyán Gábor (kumite). 2. helyezettek: Bali Anna, Vargyas László (kata), Bali Levente (formai küzdelem) Acsádi Petra (kumite). 3. helyezett: Kirtyán Zita (formai küzdelem).