Jól szoktak sikerülni az utolsó találkozók

A szegediek elleni vasárnapi bajnokival zárja a 2019-es évet az Atomerőmű SE NB I-es férficsapata. Ezzel zárul a bajnokság első köre, egyúttal kialakul a Magyar Kupa nyolcas döntőjének (az első nyolc indul) mezőnye.

Két ünnepi meccs, két győzelem. Jól megy az év végén az Atomerőmű SE-nek. A piros-kékek tavaly a Kecskemét, két éve a Kaposvár elleni hazaival zárták az esztendőt, s mindkétszer győzelmet ünnepelhettek. A kecskemétieket szoros(abb) meccsen 81–75-re, a kaposváriakat sima találkozón 97–67-re győzték le az atomosok, akik most is esélyesként várják az év utolsó fellépését.

A szegediek idegenben nyeretlenek, hat bajnokin hat vereség a mérlegük, s aligha kell attól tartani, hogy éppen Pakson, a Gesztenyés úton szakad majd meg a sorozat.

A paksiak pazar széria, sorozatban kiharcolt hat győzelem után az előző két találkozójukat elbukták: a Szolnoki Olajbányásztól az ASE-csarnokban kaptak ki (75–84), múlt szombaton pedig a bajnoki címvédő és most is nagy favorit Falco KC vendégeként maradtak alul (76–92).

Most itt a lehetőség a javításra, s a botlások feledtetésére. Érdekesség, hogy a vendégcsapat kispadján az a Szrecsko Szekulovics ül, aki az előző idényben a szezon második feléig irányította az ASE-t. A Tisza-partiak legutóbb alsóházi rangadót veszítettek a Sopron KC otthonában (70–94), legjobbjuk az amerikai center, Keith Brian Asbury, aki a pontlistán és a teljesítménylistán (IBM-pontok) is ott van az első nyolcban. Persze jól tudjuk, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Meglepő lenne az is, ha meg tudnák szorongatni Lóránt Péteréket a látogatók.

Férfi NB I, a 13. fordulóban. Atomerőmű SE–Naturtex SZTE Szedeák. Paks, ASE-csarnok, vasárnap 18 óra. Vezeti: Benczur T., Kovács N., Lengyel Á. J.

További meccsek, szombat: Falco KC Szombathely–Pécsi VSK 15.30, DEAC–ZTE 18. Vasárnap: Körmend–Kaposvár 18, Sopron–Alba Fehérvár 18, Jászberény–OSE Lions 18, Szolnoki Olajbányász–Kecskemét 18.

A férfi NB I állása 1. Szombathely 12 11 1 1002–864 0,96

2. Körmend 12 9 3 1023–894 0,87

3. Atomerőmű 12 8 4 993–936 0,83

4. Szolnok 12 8 4 960–922 0,83

5. Fehérvár 12 7 5 1100–1049 0,80

6. Kecskemét 12 7 5 951–964 0,80

7. Debrecen 12 6 6 976–972 0,75

8. Zalaegerszeg 12 6 6 976–999 0,75

9. Pécs 12 6 6 1024–1066 0,75

10. Kaposvár 12 5 7 952–922 0,71

11. Oroszlány 12 5 7 948–965 0,71

12. Sopron 12 3 9 908–970 0,63

13. Szeged 12 2 10 984–1112 0,59

14. Jászberény 12 1 11 825–987 0,54

Borítóképünkön: Evans és Coleman az Oroszlány elleni meccsen.