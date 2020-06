Jövő szerdán a Ferencváros érkezik Paksra, már lehet jegyet vásárolni

Megkezdődött az online jegyértékesítés a bajnoki címvédő és jelenleg is listavezető Ferencváros paksi vendégjátékára (szerda 21.05 óra), adta hírül az atomvárosi klub. Belépőt csak szurkolói kártyával lehet megvásárolni az interneten, valamint a Fehérvári úti stadion pénztárában is, személyesen hétfőn 9 és 12 óra, kedden 14 és 18 óra között. A mérkőzés napján csak akkor nyit ki, ha addig marad szabad férőhely.

A közlemény felhívja a szurkolók figyelmét, hogy a május 27-ei kormányrendelet értelmében a szurkolóknak továbbra is másfél méterre kell ülniük egymástól. Ez gyakorlatban három egymás melletti szék kihagyását jelenti, valamint az egymás mögötti ülőhelyeket is szabadon kell hagyni, ezért a stadion befogadóképessége 670 hazai és 70 vendégszurkolóra korlátozódik. A távolságtartást a beléptetőpontoknál, a büféknél és a mellékhelyiségek közelében is szigorúan kérik betartatni.

A kommüniké kitér arra is, hogy a bérleteseknek az eredetileg fenntartott B3-as és B5-ös szektorokat a B2-es és B6-os szektorokkal kibővítik, hogy az egészségügyi óvintézkedések ellenére is garantáltan szabad székhez juthassanak. A klub kéri a kormányrendeletben is megfogalmazott szabályok betartását, így azokon az üléseken foglaljanak helyet a szurkolók, melyeket megjelölnek.

Szombaton a harmadik, Magyar Kupa-döntős Mezőkövesd vendégei lesznek a paksiak (16.55, M4 Sport), a Ferencváros vasárnap a Diósgyőrt látja vendégül a Groupama Arénában (21.05, M4 Sport).

Borítóképünk tavaly szeptemberben készült a Paksi FC–Ferencvárosi TC labdarúgó mérkőzésen