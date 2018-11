Június után kapott ismét válogatott meghívót Böde Dániel

A júniusi, Ausztrália ellen 2-1-re elveszített felkészülési mérkőzés után kapott ismét válogatott meghívót Böde Dániel, a Ferencváros 32 esztendős, madocsai illetőségű támadója.

„Megmondom őszintén, meg se fordult a fejemben a válogatott. Ettől persze még nagyon is örülök a meghívónak, és teszem majd a dolgomat a válogatottban is, ahogy mindig” – mondta a nemzeti csapatban 24 alkalommal pályára lépő, ezeken öt gólt jegyző Böde klubcsapatának hivatalos honlapján, a fradi.hu-n. A meghívó azért is érhette váratlanul a csatárt, mert – sérülése miatt – tíz bajnokiból ötször volt a kezdőcsapat tagja, s csupán két mérkőzést játszott végig. Négy találatával (ebből a Diósgyőr otthonában lőtt hármat, egyet pedig Mezőkövesden, mindkettővel győzelemre vezetve a Fradit) így is a házi góllövőlista második helyén áll.

Marco Rossi szövetségi kapitánynál Észtország (november 15., 20.45 óra) vagy Finnország (november 18., 20.45 óra) elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésen debütálhat. Az olasz szakember dicsérte a támadó győzni akarását, amit a mérkőzéseken lát tőle.

„Jólesnek a szavai, de szerintem ez a hozzáállás természetes. Kezdőként vagy csereként, a Ferencvárosban vagy a válogatottban minden egyes mérkőzésen nyertesként akarom elhagyni a pályát. Mindent kiadok magamból, ha öt percet kapok, akkor abban az időszakban, ha végigjátszom a meccset, akkor 90 percen keresztül” – fogalmazott a Paksi FC-ben nevelkedett, de hetedik éve már a fővárosi zöld-fehéreket erősítő támadó.

A magyar válogatott egy-egy győzelemmel és döntetlennel, valamint két vereséggel a harmadik helyen áll a Nemzetek Ligája C divíziójának 2. csoportjában, s matematikai esélye sincs már a feljutásra, ellenben még kieshet a legalsó osztályba. B. S.

A nemzeti csapatban Böde Dániel 2013-ban, Fehéroroszország ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban, azóta további 23 alkalommal ölthette magára a címeres mezt. Eddigi öt találatát Törökország (1-1), Észtország (5-1) és Feröer ellen szerezte meg (1-0, 2-1, utóbbinál mindkét találatot ő szerezte).