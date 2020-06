Kakasdon fociznak Dárdai Pali barátai

Szombaton Kakasdon lép fel a Dárdai Team. Nem először jönnek, tavaly is itt voltak, s remekül elszórakoztatták a közönséget. Most este hatkor futnak ki a pályára, hogy előbb megmérkőzzenek a helyi öregfiúkkal, majd pedig egy közös vacsora során, terített asztal mellett elbeszélgessenek. A Dárdai Team idén jóval erősebb lesz, mint amilyen tavaly volt, bár az a gárda is simán nyert, sőt egy híján tíz gólig jutott (9–1). A teljesség igénye nélkül itt lesz Dárdai Pál, és legfiatalabb gyermeke, a 14 éves Bence (akit alkata miatt a svéd sztárhoz, Zlatan Ibrahimovichoz hasonlítanak), de szerelést ölt Fehér Csaba, Fehér Attila, Szélesi Zoltán, Egressy Gábor, Gyánó Szabolcs és természetesen a szervező, Bakalá László, Baki sem maradhat ki a sorból. A kakasdi öregfiúknál Sebestyén Miklós, Sebestyén András, Kvanduk Ernő és Kvanduk József – a teljesség igénye nélkül. Az összecsapásra a belépés ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.