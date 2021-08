Kanadába készül Karcsi bácsi két tanítványa

Hajdan ígéretes futballista volt Beregi Károly, aki ifjúként a későbbi válogatott Burcsa Győzővel is egy csapatban rúgta a bőrt. A foci iránti szerelem megmaradt, de „Karcsi bácsi” az elmúlt mintegy két évtizedben elsősorban a jégkorongos utánpótlással foglalkozott, Tolnán, Szekszárdon, Baján és Pakson.

Ezt ne hagyja ki! Így politizálnak a baloldalon az aranyérmek nyomában

Ha jeges szólásokban próbálunk fogalmazni: volt, amikor jégre vitték, többször is vékony jégen táncolt, de a jég hátán is mindig képes volt megélni. Az utóbbi években pedig úgy tűnik, megtört a jég: Beregi Károly – a hagyományostól némileg eltérő szemléletű – utánpótlás-nevelő munkáját ma már szerte a régióban megbecsülik. Sőt, Dárdai Pál, a Hertha edzője is elismeréssel nyilatkozott erről a módszerről.

Beregi Károly a Magas-Tátrában síoktatóként dolgozott 1995 telén, és korcsolyaoktatást is szervezett a sítáborba érkező csoportoknak. A tél elmúltával Tolnán, a Tolna SE égisze alatt indította el a hokis utánpótlás nevelését, ami a korcsolyatudás elsajátítása után a görhokin (labdás) és az inline hokin (korongos) át vezet el a jégkorongig. Tolnán előbb Mözsön, majd a városi sportcsarnok mellett építettek görhoki-pályát, később pedig az egykori Patex kultúrház – szülői, társadalmi összefogással történő – rendbehozatalával alakították ki a helyi hokis tanoda bázisát 2014-ben.

Tekintettel arra, hogy Tolnán leginkább a telenként (egyre ritkábban) befagyó holtágon van lehetőség jégkorongozni, a szakember igyekezett együttműködni a környékbeli, jégpályával rendelkező városok hokis bázisaival. Baján 2009-ben például közös jégkorong-egyesületet is alakítottak, Balu TSE néven, ahol Karcsi bácsi volt a szakmai vezető és a tolnai gyerekek is versenyezhettek. Kézenfekvő volt, hogy a szekszárdi jeges lehetőségeket is kihasználják, kölcsönös előnyök mentén. A kooperáció hozott közös sikereket és akadtak kevésbé eredményes időszakok is. Ám néhány éve, a Szekszárdi Jégmadarak Jégkorong Egyesület szakmai és anyagi megerősödése, illetve a szekszárdi jégcsarnok megépülése immár megfelelő alapot biztosít a hosszú távú, eredményes munkára. Beregi Károly 2019 óta az egyesület oktatási koordinátora és utánpótlásedzője. Mindemellett a tolnai hokis tanodát is vezeti. Heti kétszer zajlanak a tolnai előkészítő foglalkozások, nagyjából hároméves ciklusokban, amelyek letelte után a tolnai gyerekek is Szekszárdon folytatják a jégkorongot.

A tolnai szakember korábban Pakson is egyesületet alapított, oktatott korcsolyát óvodásoknak és iskolásoknak. Az atomvárosban újabban komoly tervek vannak a jégkorong felfejlesztésére. A tolnai szakembert fel is kérték a paksi utánpótlásképzés irányítására. Egész embert kívánó szekszárdi feladata miatt azonban Karcsi bácsi a paksi ajánlatot visszautasította.

Beregi Károly a megszokottól eltérő edzésfilozófiája szerint a gyerekeket egészen kis koruktól el lehet kezdeni megismertetni a sporttal. Nagyon fontos azonban, hogy az első néhány évben nem speciális, egy adott sportágra koncentráló foglalkozásokat kell nekik tartani, hanem az alapmozgások, alapkészségek kialakításával kell megalapozni a későbbi sportági felkészítést. A tolnai hokis tanodába például 4-től 10 éves gyerekek járnak. A foglalkozásokon a gyakorlatok mintegy fele nem kapcsolódik a görhokihoz, a kicsik mindenféle más labdás sportágak alapmozdulatait és egyéb fejlesztő hatású mozgásformákat ismernek meg és gyakorolnak. Ez azzal az előnnyel (hátránnyal) is jár, hogy kiderülhet: a gyermek nem igazán tehetséges a szülő által „kiszemelt” sportágban, de lehet, hogy egy másikban nagyon is az.

Ez a fajta módszer sokaknak, így számos szülőnek is szokatlan. Beregi Károlynak viszont meggyőződése, hogy ez a jövő: úgy véli, 4–5 év múlva már mindenütt így zajlik majd a gyerekek felkészítése. Ebben erősítik meg a Jégkorong Szövetség új szakmai iránymutatásai is.

Karcsi bácsi reményei szerint ő még az edzői pályán lesz, amikor ez a tétele bizonyítást nyer a gyakorlatban is. Bár ő egyre közelebb van a 70-hez, 15 évet nyugodtan letagadhatna, fiatalos, sportos, a közelmúltbeli komoly Covid-megbetegedése ellenére ma is minden héten meccsel hokis tanítványai szüleivel. Nyugdíjasként is nagyon élvezi a munkáját, amihez nyilván hozzájárul, hogy nagyon sok tehetséges jégkorongozó kerül ki a szárnyai alól. Ketten közülük például most készülnek egy kanadai jégkorong-akadémiára. Nemrég pedig a szekszárdi egyesület legjobb nevelőedzőjének választották meg.