Kár, hogy nem láthatták nézők a csikóstőttősi krosszversenyt

Zárt kapuk mögött, a honi szövetség előírásait betartva rendezték meg a Dél-MX motokrossz-rendezvénysorozat harmadik futamát Csikóstőttősön.

Nagy fába vágta a fejszéjét a Langer Motorsport Egyesület azzal, hogy – bár a május 4-i kormányrendelet értelmében sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények között megtarthatóak – a jelenlegi helyzetben megrendezze Csikóstőttősön a Dél-MX-sorozat harmadik futamát. A fejsze azonban kiállta a próbát.

„Sok néző érdeklődött a rendezvény iránt, de meg kellett érteniük, hogy a jelenlegi helyzetben nem volt arra lehetőség, hogy ott legyenek a helyszínen – mondta lapunknak Langer József főszervező, akinek ugyan nagy tapasztalata van már az ilyen események rendezésében, de ilyen szituációval még ő sem találkozott. – Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű lebonyolítani a rendezvényt, de a Magyar Motorsport Szövetség határozatában foglaltakat betartva, a szervezői csapatunk felkészültsége révén zökkenőmentesen mentek le a futamok. Ehhez viszont az is kellett, hogy a versenyzők és kísérőik is megértették a helyzet fontosságát, s ami fontosabb, hogy mindenki be is tartotta az előírtakat, amit ezúton is köszönök nekik!”

A csikóstőttősi futamon tizennégy kategóriában 134 motoros állt rajthoz, s bár az enyhe szél porosította a pályát, a futamok közötti locsolással és talajlazítással sikerült jó körülményeket biztosítani az indulók számára.

Tolna megyét ezúttal tizennégyen képviselték, s többségük dobogóra is felállhatott a nap végén. Csikóstőttősön az Open kategóriában Kovács Ádám Zsolt révén egy világbajnokságon is induló motorossal bővült a mezőny.

A dobogósok és megyei eredmények

Hobbi MX1: 1. Szilágyi Barnabás, 2. Gebhart József (Dombóvár), 3. Dékány Adrián (Kurd), 4. Németh Zoltán (Bonyhád). Hobbi MX2: 1. Boros Kristóf, 2. ifj. Király Zoltán, 3. Szűcs Péter…, 5. Dékány Ferenc (Zomba). 50 köbcentisek (ccm): 1. Szilágyi Tamás, 2. Dékány Zsombor (Zomba), 3. Márk Botond. 65 ccm: 1. Horváth Zsombor, 2. Marton Márk, 3. Hollósi Imre, 4. Matuschek Zalán (Bonyhád). 85 ccm: 1. Zanócz Noel, 2. Béres Szabolcs, 3. Grósz Gergő. Lady: 1. Gál Lili, 2. Nagy Vivien, 3. Murai Jázmin. Haladó MX1: 1. Jakab Dávid, 2. Csiki Balázs, 3. Kovács Kornél…, 5. Kertész Tamás (Tamási). Haladó MX2: 1. Varró Viktor, 2. Sütő Milán, 3. Pandur Bence. Veterán: 1. Komrás Károly, 2. Kosztolányi Dezső (Bogyiszló), 3. Varsányi Ottó. Open: 1. Kovács Ádám Zsolt, 2. Jakab Kristóf, 3. Kiss Márk (Tolna). Szenior: 1. Grósz Béla, 2. Havasi Zoltán, 3. Mohos Zoltán…, 5. Roger Attila (Paks), 6. Sere Márk (Iregszemcse). Amatőr MX1: 1. Nagy Marcell, 2. Skornyik József, 3. Bíró Gergely. Amatőr MX2: 1. Muzsi Dániel, 2. Szeder Balázs (Tolna, Langer Motorsport), 3. Hell Pál, 4. Sallai Gábor (Langer MSE)…, 6. Hajós Gábor (Langer MSE). Kezdő: 1. Farkas Tibor, 2. Békési András, 3. Tóth Zsolt.