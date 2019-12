Karácsonyváró rangadót játszik a KSC a győriekkel

A karácsony előtti utolsó hazai bajnokiját vívja az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely az UNI Győr Mély-Út gárdáját fogadja szombaton az NB I 11. fordulójában.

Karácsonyváró hangulat lesz ma a szekszárdi városi sportcsarnokban. Már 10.30 órától remek programokkal hívják a létesítménybe a gyerekeket (nemcsak a KSC-sek, bárki részt vehet az eseményen). Lesz jótékonysági koncert az ötletgazda Varga Jenő és a Csobogó együttes jóvoltából, az apróságokat különféle színes programok (arcfestés, hajszobrászat, kézműveskedés…) várják.

Az őszi szezon egyik nagy rangadója 17 órakor kezdődik, a kapuk az óriási érdeklődésre való tekintettel (a legfrissebb hírek szerint telt ház lesz) 15 órakor nyitnak.

A Szekszárd kitűnő formába lendült, az Európa-kupában a német Kelternt huszonhét (90–63), a magyar bajnokságban a Ceglédet negyvenöt ponttal (97–52) verte Djokics Zseljko gárdája.

„Örülünk neki, hogy az utolsó két meccsünk ennyire jól sikerült, különösen az örömteli, hogy Németországban végig jól játszva tudtunk nyerni – mondta Studer Ágnes. – Nagyon komoly ellenfél vár ránk, a győriek tele vannak remek magyar és külföldi játékosokkal, hosszú a kispadjuk, ráadásul egyik kulcsemberük, Raksányi Krisztina is felépült. Ők is ugyanabban a ritmusban voltak, mint mi, ők is szerepeltek az Európa-kupában, de most nekik véget ért a sorozat (a győriek kiestek, a KSC kiemeltként továbbjutott – A szerk.). Nekünk pedig szünet van, így végre egy teljes hetet készülhettünk a mérkőzésre, sok olyan dolgot tudtunk gyakorolni, amire eddig a kettős terhelés miatt nem volt időnk. Szeretnénk megörvendeztetni karácsony előtt a szurkolóinkat egy remek győzelemmel, remélem, sokan jönnek és buzdítanak bennünket szombaton” – mondta az irányító.

A KSC Szekszárd folytatja a helyi iskolák vendégül látását: ezúttal a Bezerédj István Szakképző Iskola, a Vendéglátó Szakképző Iskola és az Ady Endre Szakképző Iskola tanulói mehetnek be ingyen a mérkőzésre diákigazolványuk felmutatásával.

Női NB I, 11. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–UNI Győr Mély-Út

Szekszárd, városi sportcsarnok, szombat, 17 óra. Vezeti: Praksch Péter Árpád, Csabai-Kaskötő Brigitta, Lengyel Ádám.