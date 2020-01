Kecskeméten indítja az új esztendőt az Atomerőmű

Gyorsan belecsap a közepébe az Atomerőmű SE NB I.-es férficsapata, amely már az év harmadik napján pályára lép. Dzunics Braniszlav együttese ma este a Kecskemét vendége lesz.

Győzelemmel zárta a 2019-es évet, s reményeink szerint győzelemmel kezdi a 2020-ast a négyszeres magyar bajnok paksi együttes. Az atomosok egy végletekig kiélezett bajnokin 86–79-re nyertek a Szeged ellen, s ezzel sikerült borsot törni volt edzőjük, Szrecsko Szekulovics orra alá.

Ezzel a meccsel zárta a bajnokság első körét az Atom, amely negyedikként fordult rá a „tavaszi” folytatásra. Az év utolsó köre után dőlt el az is, hogy melyik csapatok lesznek ott a Magyar Kupa nyolcas döntőjében. Az ASE mellett a Szombathely, a Körmend, a Szolnok, a Debrecen, a Fehérvár, a Kecskemét és az Oroszlány váltotta meg helyét az MK-fináléra.

A paksiak most ahhoz a Kecskeméthez utaznak, amely két vereséggel búcsúztatta el a 2019-es esztendőt: Oroszlányban 67–66-ra kaptak ki, Szolnokon 94–69-es vereséget szenvedtek. A KTE hazai pályán nagyon meg­győző, hat fellépéséből ötöt megnyert, közte a Körmendet (75–74) és az Alba Fehérvárt (89–76). A szezon nyitómeccsét nagy csatában, 90–84-re nyerték meg Kovács Ákosék, akik most sem számíthatnak könnyű „menetre”.

– Kecskemét elleni mérkőzéseink évek óta hasonló forgatókönyv szerint zajlanak – mondta Dzunics Branisz­lav, a paksiak vezetőedzője. – Kiélezett, nagy csatára számítok most is. Az előző évet győzelemmel tudtuk zárni a szegediek ellen, remélem, hogy az újat is sikeresen indítjuk. A Kecskemét sokkal komolyabb játékerőt képvisel, ezt a tabellán elfoglalt helyezése is bizonyítja. Nem lesz könnyű dolgunk, de mindent megteszünk azért, hogy mi örülhessünk a találkozó után – tette hozzá a tréner.

Férfi NB I., a 14. forduló: KTE-Duna Aszfalt–Atomerőmű SE. Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, péntek, 18 óra. V: Papp P., Török R., Goda L.