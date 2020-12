Kemény ellenfél volt a szegedi csapat

A hétfői, jászberényiek elleni (117–63) fellépéssel ellentétben nem ígért sétagaloppot a szegediek elleni bajnoki az Atomerőmű SE számára. Nem is lett az, a Tisza-partiak kemény ellenfélnek bizonyultak, talán még keményebbnek is, mint azt előzetesen gondoltuk.

Benne volt a meccsben, hogy ők nyernek, s a paksiak nem is szólhattak volna egy árva szót sem, ha így történik. Szrecsko Szekulovics remek kis csapatot gyúrt össze a Szegedből, amely idén sokra viheti. De az ASE jobb náluk, s ha nem is játszottak jól, nagyot küzdöttek a piros-kékek. Lóránt Péter megint nyerőembernek bizonyult, akkor dobta a pontjait, amikor azok a leginkább kellettek a paksiaknak, de Winston Shepard is jól játszott, a végén, fél perccel a záró dudaszó előtt olyan higgadtan tette be azt a duplát, mintha nem is ezen múlt volna az Atom sikere.

A szegedieknél káprázatos napot fogott ki az amerikai James Dickey, aki dupla duplával zárt, mégpedig úgy, hogy 16 pontja mellé 22 (!) lepattanót szedett le. Szintén dupla duplával zárt a magyar válogatott Govens Darrin is, aki 11 pontot és 11 lepattanót hozott össze. A szegediek a lepattanókért vívott csatát nagyon megnyerték: 52 gyűrűről lecsorgó labdát szereztek meg a hazaiak 34-ével szemben, de most ez nem számított.

A záró negyedben nagyon összeszedettek voltak Kovács Ákosék – végül ez döntött. Két meccs, két győzelem – szombaton pedig jöhet a harmadik, a PVSK-Veolia ellen, újfent hazai pályán.

„A végjátékban jobban figyeltünk, főleg a védekezésre, de ha másképp alakul az eredmény, akkor sem szólhattunk volna semmit. Az egész meccsen rosszul összpontosítottunk, a lepattanókért vívott csatában csúnyán alulmaradtunk. Remélem, nem így folytatjuk” – értékelte a látottakat Dzunics Braniszlav, a paksiak vezetőedzője.

Férfi NB I/A, 10. forduló

Atomerőmű SE–Naturtex-SZTE Szedeák 71–66 (18–21, 22–16, 11–14, 20–15)

Paks, zárt kapuk mögött. V: Győrffy P., dr. Mészáros B., Török R.

ASE: Baker 4, Pupp B. 2, SHEPARD 15/3, LÓRÁNT 21/6, Jackson 7. Csere: Capers 10, Pajor 3/3, Kis R., Kovács Á. 4, Eilingsfeld 5/3. Edző: Dzunics Braniszlav. SZEGED: Govens 11/3, KERPEL-FRONIUS G. 13, Brown 11/6, DICKEY 16/3, Dzeletovics 10/3. Csere: Keller I. 1, Kerpel-Fronius B. 4, Olasz. Edző: Szrecsko Szekulovics.

Kipontozódott: Dzeletovics (36. p.), Jackson (40. p.).

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–4. 7. p.: 13–19. 11. p.: 21–23. 15. p.: 32–29. 18. p.: 40–32. 25. p.: 45–45. 28. p.: 49–51. 33. p.: 51–52. 36. p.: 62–53. 38. p.: 66–60.