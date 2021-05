Kenderesi bronzot nyert az Európa-bajnokságon

A legjobb idővel a finalista Kenderesi Tamás bronz­érmet szerzett 200 méter pillangón a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon. Az aranyérmet Milák Kristóf nyakába akasztották.

Nem sokkal 19 óra 45 perc után szólították a medencetérbe a magyar szempontból talán legjobban várt finálé, a férfi 200 pillangó finalistáit, ahová a legjobb idővel az aparhanti származású, Pécsett versenyző Kenderesi Tamás és Milák Kristóf jutott be. Sós Csaba szövetségi kapitány pedig nem kisebb elvárással, mint kettős magyar győzelemmel ült le követni a történéseket. Három éve Glasgow-ban Milák nyert, Kenderesi lett a második…

A víz alól Milák tempózott ki elsőként, rögvest az élen fordult, a keddi középdöntőnél jóval erősebb részidővel, a második ötven után is élen maradt, miközben Kenderesi visszacsúszott negyediknek. Milák több mint egy másodperces előnnyel fordult az utolsó hosszra, végül majdnem négy testhossz előnnyel szerezte meg az aranyat.

A szám címvédője 1:51.10 perces eredménnyel csapott célba, ennél a sportág történetében csak ő maga úszott gyorsabban, mégpedig az emlékezetes, 2019-es kvangdzsui világbajnokságon felállított 1:50.73-as világcsúcsa alkalmával.

Kenderesi – aki sokáig negyedikként szelte a habokat – nagy hajrát vágott ki, és a második helyezett olasz Federico Burdissótól tizenöt századdal lemaradva a harmadik helyen ért be.

„Igazából nem volt rossz. Taktikailag most hibáztam, nem úgy, mint tegnap. Próbáltam csak Milák Kristófra koncentrálni, de megint picit elérhetetlenebb volt. Nyilván egy ilyen forgatókönyvre is fel voltam készülve, de most ezt húztam meg. Ha az olaszt is nézem, akkor szerintem sikerült volna beúsznom a második helyre. Ám nem vesztettem semmit azzal, hogy most harmadik lettem néhány század híján. Összességében elégedett lehetek. Az idő egy kicsit lehetett volna jobb, de azt betudom annak, hogy a falra érkezéseim nem jöttek ki túl jól” – nyilatkozta Kenderesi, aki 2016-ban szintén bronzérmet nyert 200 méter pillangón a londoni Európa-bajnokságon, a két évvel későbbi kontinensversenyen, Glasgow-ban pedig ezüstérmes lett ugyanebben a számban. A mostani bronzérem a harmadik Eb-érme volt a Pécsi Sport Nonprofit Kft. versenyzőjének.

Eredmény, 200 méter pillangó. Európa-bajnok: Milák Kristóf 1:51.10, 2. Federico Burdisso (olasz) 1:54.28., 3. Kenderesi Tamás 1:54.43.

Borítóképünkön: Kenderesi Tamás sokáig a negyedik helyen úszott, de nagy hajrával bejött harmadikként 200 pillangón