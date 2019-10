Két amerikai légiósa repíti a Vasas csapatát

A vártnál talán simábban, 89–62-re nyert az Atomerőmű KSC Szekszárd a ZTE NKK ellen a 2019/2020-as NB I-es női bajnokság nyitókörében. Djokics Zseljko gárdája nehezen lendült játékba, de a folytatásban szép dolgokat mutatott.

Ha az előző szezonban lennénk, most azt írhatnánk, hogy kötelező győzelem előtt áll a KSC, ám a Vasas Akadémia már nem az a csapat, amelyik az előző idényben volt. A fővárosiak a nyáron elveszítették ugyan az egyik legtehetségesebb fiataljukat, a szekszárdiak által is csábított Dombai Rékát, ám kiváló amerikaiakkal erősítettek, s már Győrben is jelezték, hogy ebben a szezonban többre vágynak. A kisalföldiek csupán nyolc ponttal, 105–97-re tudtak nyerni.

„Kőkemény munkával készültünk a mérkőzésre – szögezte le Pásztori István, a szekszárdiak másodedzője. – A Vasas kisméretű csarnokban játszik, de nemcsak emiatt ígérkezik nehéz ellenfélnek. Az igazolásaik jól sikerültek, a győri bajnokijukból is látszott, hogy egy nagyon erős gárdáról van szó, akik sok pontot képesek szerezni. Két amerikai légiósuk majdnem hatvan pontot dobott Győrben (Brianna Fraser 32, Janee Murray 24 pontig jutott – A szerk.), rájuk mindenképpen nagyon oda kell figyelni. Nagyon szeretném, hogy sokan buzdítsanak bennünket, Budapest nincs messze, hívom a szurkolókat, hogy jöjjenek és támogassanak bennünket, hogy egy győzelemmel tudjunk nekivágni a hamarosan ránk váró szerda-szombat ritmusban érkező meccsdömpingnek” – fogalmazott a szakember.

A szekszárdiak jövő héten szerdán (kezdés: 17 óra) hazai pályán a PEAC-Pécs együttesét fogadják majd.

Ők játszhatnak Női NB I, a 2. fordulóban. Vasas Akadémia–Atomerőmű KSC Szekszárd, szombat, 18 óra. Budapest, Vasas Pasaréri Sportcentrum. Vezeti: Csabai-Kaskötő Brigitta, Goda László, Nyilas István.

A tervezett kezdőötösök, Vasas: Murray, Tóth O., Böröndy, Karlóczai, Fraser.

KSC Szekszárd: Studer Á., Marshall, Vincze N., McCall, Ruzicková.

A legutóbbi bajnoki meccsen: Vasas Akadémia–KSC Szekszárd 51–88.

