Két aranyat hoztak haza az Eb-ről a TTÍE sportolói

Hozták a szokásos formájukat a Tolnai Tájak ÍE versenyzői a Szlovákiában megrendezett Európa-bajnokságon, ahonnan érmekkel megpakolva tértek haza.

Nem kellett sokat utazniuk az Európa-bajnoki szereplésért a TTÍE versenyzőinek. A szlovákiak Várnán (Varin) rendezték meg ugyanis a 2019-es HDH-IAA három dimenziós kontinensversenyt.

A megyeszékhely klubját hatan képviselték, s közülük ketten is a dobogó legfelső fokára állhattak fel!

Pedig riasztóan indult a verseny, hiszen a rajt előtti éjszakán egy medve széttépte az egyik három dimenziós állatkát – a helyiek azzal nyugtatták a versenyzőket, hogy nincs ok az aggodalomra, ez errefelé megszokott.

A kis intermezzo nem zavarta meg a szekszárdi íjászokat, akik végig nagyszerűen teljesítettek.

Huszár Zoltán vadász csigás íjával a felnőtt férfiak, felesége, Huszár-Háhner Erika csigás íjával pedig a felnőtt nők mezőnyében teljesített remekül, s lett aranyérmes.

Berényi Lili szintén csigás íjával a kadét lányok között szerzett ezüstérmet.

A többi szekszárdi induló értékes helyezésekkel gazdagodva térhetett haza a 450 kilométerre fekvő hangulatos kisvárosból.

Kovács Gábor Zsigmond olimpiai íjával az ötödik helyig „lőtte magát”, Berényi Balázs és Péterbencze István pedig egyaránt hatodik lett. Előbbi csigás, utóbbi irányzék nélküli reflex-íjjal vette fel a harcot a riválisaival.

Az Európa-bajnokságra tizenkét nemzet küldte el versenyzőit, s több mint ötszázan mérték össze tudásukat.

„Méltán lehetünk büszkék a versenyzőinkre, ezúttal is öregbítették egyesületünk jó hírnevét – mondta lapunknak Alexandra Manea, a Tolnai Tájak ÍE elnöke. – Edzőnk, Nagy Attila is rendkívül elégedett versenyzőink Eb-n mutatott teljesítményével, jó hangulatban és jó formában mehetünk a hétvégi terep országos bajnokságra, ahonnan szintén szeretnénk jó pár éremmel hazatérni” – fogalmazott.

Aggodalomra nincs ok a terep ob-t illetően, Huszár Zoltán évek óta sorra lövi a csúcsokat, s Alexandra Manea bízik benne, hogy az idei versenyen is sikerül neki maradandó alkotnia. Ahogy a többi TTÍE-s versenyzőtől is jó eredményeket vár az elnök.

A lecke azért is van feladva a szekszárdiaknak, mert jövőre a megyeszékhelyen rendezi meg MÍSZ és a TTÍE az IAA három dimenziós világbajnokságát. Erre pedig illik jó eredményekkel hangolni.

Borítóképünkön Berényi Lili, Huszár Zoltán és Huszár-Háhner Erika.