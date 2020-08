Két együttes megszűnt, három másik csapat lépett a helyükre

Hétvégén a legalacsonyabb osztályban is útjára indul a labda a megyei futballban. Kelet után ezúttal a harmad­osztály nyugati csoportjának idei menetrendjét szedtük össze egy csokorba.

Ahogy az elmúlt négy szezonban, a 2020/2021-es idényben is két csoportra (Kelet, Nyugat) osztotta be a Tolna Megyei Labdarúgó-szövetség a legalacsonyabb osztályba nevezett csapatokat. Ebben a naptári évben tizenhárom együttes alkotja a nyugati csoport mezőnyét, vagyis minden fordulóban lesz egy-egy szabadnapos. A főszereplők tizenhárom fordulón át üldözik majd egymást, ez – ha valamennyit le is játsszák – hetvennyolc mérkőzést jelent.

Állományban nagy mozgás történt Nyugaton: a harmadik vonalban négy arany-, egy ezüst- és három bronzérmet szerző Tolnanémedi KSC idén „elfogyott”, de a 2019/2020-as szezon közben visszalépő Kéty sem indít csapatot. Utóbbi helyszínen így is láthatnak futballt a nézők, miután a Felsőnána ott játssza hazai meccseit. A negyvenegy (!) év után újjáalakult gárda mellett a másodosztályból érkező Pincehelyi ATE és Kaposszekcső–Csikóstőttősi KSE is ebbe a csoportba kapott besorolást.

A program

1. forduló, augusztus 29., szombat: Dombóvári LK–KSE Zomba 17. Augusztus 30., vasárnap: Magyarkeszi KSE–Hőgyészi SCE, Iregszemcsei SE–Pincehelyi ATE, Nak SE–Tamási 2009 FC II, Dalmandi SK–Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE, Regölyi SE–Felsőnána SE 17. Szabadnapos: Döbröközi KSE.

2. forduló, szeptember 5., szombat: Döbröközi KSE–Regölyi SE, Felsőnána SE–Dalmandi SK, Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–Nak SE, KSE Zomba–Magyarkeszi KSE 16.30. Szeptember 6., vasárnap: Tamási 2009 FC II–Iregszemcsei SE, Pincehelyi ATE–Dombóvári LK 16.30. Szabadnapos: Hőgyészi SCE.

3. forduló, szeptember 12., szombat: Dombóvári LK–Tamási 2009 FC II 16.30. Szeptember 13., vasárnap: Magyarkeszi KSE–Pincehelyi ATE, Iregszemcsei SE–Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE, Nak SE–Felsőnána SE, Dalmandi SK–Döbröközi KSE, Hőgyészi SCE–KSE Zomba 16.30. Szabadnapos: Regölyi SE.

4. forduló, szeptember 19., szombat: Döbröközi KSE–Nak SE, Felsőnána SE–Iregszemcsei SE, Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–Dombóvári LK 16. Szeptember 20., vasárnap: Regölyi SE–Hőgyészi SCE, Tamási 2009 FC II–Magyarkeszi KSE, Pincehelyi ATE–KSE Zomba 16. Szabadnapos: Dalmandi SK.

5. forduló, szeptember 26., szombat: Dombóvári LK–Felsőnána SE, KSE Zomba–Tamási 2009 FC II 16. Szeptember 27., vasárnap: Magyarkeszi KSE–Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE, Iregszemcsei SE–Döbröközi KSE, Dalmandi SK–Regölyi SE, Hőgyészi SCE–Pincehelyi ATE 16. Szabadnapos: Nak SE.

6. forduló, október 3., szombat: Döbröközi KSE–Dombóvári LK, Felsőnána SE–Magyarkeszi KSE, Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–KSE Zomba 15. Október 4., vasárnap: Dalmandi SK–Hőgyészi SCE, Regölyi SE–Nak SE, Tamási 2009 FC II–Pincehelyi ATE 15. Szabadnapos: Iregszemcsei SE.

7. forduló, október 10., szombat: KSE Zomba–Felsőnána SE 15. Október 11., vasárnap: Magyarkeszi KSE–Döbröközi KSE, Iregszemcsei SE–Regölyi SE, Nak SE–Dalmandi SK, Pincehelyi ATE–Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE, Hőgyészi SCE–Tamási 2009 FC II 15. Szabadnapos: Dombóvári LK.

8. forduló, október 17., szombat: Döbröközi KSE–KSE Zomba, Felsőnána SE–Pincehelyi ATE, Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–Tamási 2009 FC II 14.30. Október 18., vasárnap: Nak SE–Hőgyészi SCE, Dalmandi SK–Iregszemcsei SE, Regölyi SE–Dombóvári LK 14.30. Szabadnapos: Magyarkeszi KSE.

9. forduló, október 24., szombat: Dombóvári LK–Dalmandi SK 14.30. Október 25., vasárnap: Magyarkeszi KSE–Regölyi SE, Iregszemcsei SE–Nak SE, Tamási 2009 FC II–Felsőnána SE, Pincehelyi ATE–Döbröközi KSE, Hőgyészi SCE–Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE 14.30. Szabadnapos: KSE Zomba.

10. forduló, október 31., szombat: Döbröközi KSE–Tamási 2009 FC II, Felsőnána SE–Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE 13.30. November 1., vasárnap: Iregszemcsei SE–Hőgyészi SCE, Nak SE–Dombóvári LK, Dalmandi SK–Magyarkeszi KSE, Regölyi SE–KSE Zomba 13.30. Szabadnapos: Pincehelyi ATE.

11. forduló, november 7., szombat: Dombóvári LK–Iregszemcsei SE, Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–Döbröközi KSE, KSE Zomba–Dalmandi SK 13.30. November 8., vasárnap: Magyarkeszi KSE–Nak SE, Pincehelyi ATE–Regölyi SE, Hőgyészi SCE–Felsőnána SE 13.30. Szabadnapos: Tamási 2009 FC II.

12. forduló, november 14., szombat: Dombóvári LK–Hőgyészi SCE, Döbröközi KSE–Felsőnána SE 13.30. November 15., vasárnap: Iregszemcsei SE–Magyarkeszi KSE, Nak SE–KSE Zomba, Dalmandi SK–Pincehelyi ATE, Regölyi SE–Tamási 2009 FC II 13.30. Szabadnapos: Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE.

13. forduló, november 21., szombat: Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–Regölyi SE, KSE Zomba–Iregszemcsei SE 13. November 22., vasárnap: Magyarkeszi KSE–Dombóvári LK, Tamási 2009 FC II–Dalmandi SK, Pincehelyi ATE–Nak SE, Hőgyészi SCE–Döbröközi KSE 13. Szabadnapos: Felsőnána SE.

Megjegyzés: a programot a rajt előtti ligaértekezleten pontosítják a nyugati csoport csapatainak képviselőit, melyre ma 16 órától kerül sor.

A keleti csoport menetrendjét IDE kattintva böngészheti.

Kiegyensúlyozott küzdelem zajlott az utóbbi években a nyugati régióban Amióta ismét két csoportban versengenek a csapatok a harmadosztályban, hét együttes osztozott a tizenkét dobogós helyezésen. A 2016/2017-es idényben a Tolnanémedi KSC veretlenül lett bajnok (23 győzelem mellé mindössze 4 döntetlent engedtek a riválisoknak) a Pincehelyet és az Iregszemcsét megelőzve, majd egy évvel később az iregszemcseiek és a tolnanémediek helyet cseréltek, közéjük ékelődött be a Döbrököz (az első három között mindössze négy pont volt a különbség). A 2018/2019-es szezonban volt eddig a legnépesebb mezőny (tizennégy csapattal), akkor a Majosi SE második csapata ünnepelhetett bajnoki címet a Regöly és az Iregszemcse előtt. A mögöttünk hagyott szezon nemcsak a rövidsége miatt volt csonka, de a Kéty visszalépésével a mezőny is az lett. A bajnokság tizenegy csapattal folytatódott volna, ha nem szól közbe a koronavírus-járvány. Az idény eltörlése a Tamási második csapatát érte az élen, akik a Tolnanémedit és a Regölyt előzték meg a tabellán. A némediek a mostani mezőnyből nagyon fognak hiányozni, hiszen a harmadosztály legsikeresebb gárdája (zsinórban három arany) volt az övék.

Borítókép: Nagy az öröm, hiszen negyvenegy év után ismét lesz csapata Felsőnánának, igaz, a hazai meccseit Kétyen játssza a gárda