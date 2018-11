Két gólerős csapat csap össze a Fehérvári úton

A pályaválasztói jog „visszaadásával” a címvédő MOL Vidi FC-t fogadja a Paksi FC ma az OTP Bank Liga 13. fordulójában.

Nem voltak szerencsések a paksiak a bajnoki menetrend sorsolásánál. A zöld-fehérek akkor találkoznak a Vidivel, amikor a fehérváriak nem egy fizikailag és szellemileg is fárasztó nemzetközi mérkőzés után lépnek pályára a bajnokságban (eddigi nyolc ilyen meccsen három győzelem, négy döntetlen és egy vereség a címvédő mérlege). Az egyik döntetlent éppen az atomvárosiak érték el ellenük, akkor a bolgár Ludogorec elleni BL-selejtező után bravúros 1–1-el tértek haza Felcsútról, a bajnok átmeneti otthonában.

S ha már sorsolásnál és otthonnál tartunk, előzetesen azt a júliusi mérkőzést Pakson rendezték volna, a mait pedig Felcsúton játszanák a felek, azonban a Fehérvári úti stadion vendégszektora addig a találkozóig nem készült el, így végül a két klub felcserélte a pályaválasztói jogot.

S ha már hétköznapi mérkőzést is emlegettünk, szerdán mindkét csapat pályára lépett a Magyar Kupában: a Vidi a Vác (3–1), a Paks a Csákvár ellen jutott be a legjobb 32 közé (2–1). Az előző bajnokihoz képest Marko Nikolics és Csertői Aurél is öt-öt helyen változtatott a kezdőjén, így elmondható, hogy mindkét szakember a fél csapatát pihentette a bajnoki előtt.

A paksiak számára jó hír, hogy a fehérváriak házi gólkirálya, a négy találatnál járó Marko Scsepovics és Anel Hadzic nem léphet ma pályára, mindkettőjüket a Puskás Akadémia elleni szeptemberi balhé miatt tiltotta el egy-egy mérkőzésre a Fegyelmi Bizottság. Hazai oldalon azonban Simon Ádám kivételével mindenki bevethető, így a térdsérüléséből felépülő Szabó János is, aki a szerdai kupamérkőzésen végig a pályán volt.

A Paks idén áprilisban 1–0-ra legyőzte a bajnok fehérváriakat hazai pályán. A nagycsapatok ellen amúgy is jól megy mostanában az atomvárosiaknak: a Vidi elleni idegenbeli 1–1 után az Újpesttel (1–1) és a Ferencvárossal is megosztoztak a pontokon (1–1), ráadásul a listavezetőhöz és a Debrecenhez hasonlóan idén még veretlenek hazai pályán, ahol a legkevesebb pontot (kettőt) veszítettek mindössze.

Ugyan a paksiak védelme idén már nem olyan megbízható, mint az elmúlt években, otthon mégis mindössze öt gólt kaptak (ennél csak az Újpest engedett kevesebbet, hármat). Az erősségük idén a támadó oldalon keresendő, 13 találatuknál hazai pályán csak a DVSC lőtt eggyel több gólt, összességében pedig csak a Fradi és a Vidi talált be többször az ellenfelek kapujába.

OTP BANK LIGA, 13. forduló

Paksi FC–MOL Vidi FC

Paks, Fehérvári úti stadion, szombat, 17 óra. Vezeti: Kassai V. (Ring Gy., Georgiou T. – Szilasi Sz., Zierkelbach P.). Stream: m4sport.hu

Paksi FC: 31 Rácz G. – 77 Kulcsár D., 14 Fejes A., 5 Gévay, 30 Szabó J. – 21 Papp K., 8 Kecskés T., 26 Bertus – 10 Haraszti, 9 Hahn, 16 Remili. Vezetőedző: Csertői Aurél

MOL Vidi FC: 74 Kovácsik – 5 Fiola, 23 Juhász R., 3 Vinícius, 22 Stopira – 11 Nego, 17 Pátkai, 19 Nikolov, 9 Huszti – 10 Kovács I. – 15 A. Hodzic. Vezetőedző: Marko Nikolics

A játékosok neve előtt a mezszámukat tüntettük fel.