Két kövesdi bombára csak Böde tudott válaszolni

Elszenvedte második hazai, s egyben második idei vereségét az OTP Bank Ligában a Paksi FC, melynél ezúttal a Mezőkövesd Zsóry FC bizonyult jobbnak.

Miközben csapata Szekszárdon, az UFC második csapata ellen lépett pályára, Böde Dániel már javában a Mezőkövesd elleni bajnoki mérkőzésre készült. Ki ne tudná, Madocsa híressége „másodállásban” a helyi futballcsapat edzője, ám most munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott ott lenni csapata mérkőzésén. Mire Pakson felharsant a kezdő sípszó, az atomvárosiak csapatkapitánya tudta, győzelemmel kezdte a megyei másodosztályú bajnokságot együttese (2–1).

Nem lehetett más a cél Böde számára, mint duplázni, vagyis legyőzni az előző kiírásban Magyar Kupa-döntőt játszó, a bajnokságban negyedik helyen végzett matyóföldieket. Mint azt a találkozó előtt a klub honlapjának elmondta, hazai pályán más eredményt el sem tud képzelni.

Ennek szellemében is kezdtek az atomvárosiak, többet birtokolták a labdát, az első veszélyes helyzet mégis vendég oldalon volt: Szerder Szerderov hét méterrel, Holczer Ádámmal szemben lőhetett kapura, de a paksi kapus lábbal védett, a kipattanó pedig Osváth Attila fejéről a keresztléc fölé távozott a játéktérről. A matyóföldi helyzet után a paksiak percei következtek, beadásokkal próbálkozott Osztermájer Gábor együttese, de egy Böde-helyzet kivételével ezek nem voltak veszélyesek.

Ahogy az lenni szokott, a hazai nyomásból a vendégek szerezték meg a vezetést, nem is akármilyen találattal: egy jobb oldali szögletet Lakveheliani a túloldalról visszafejelt középre, a lekészített labdát pedig Berecz Zsombor tizennyolc méterről, kapásból félmagasan a jobb sarokba zúdította.

A bekapott gól még inkább felpaprikázta az eddig is a játékkal együtt élő nézőket, de ami ennél is lényegesebb, hogy a Paks is hatékonyabban kezdett dolgozni. A védők előtt játszó Balogh Balázs, Windecker József párossal az élen már saját térfelén letámadták ellenfelüket, de támadójátékuk továbbra is kimerült a szélről beívelt labdákkal, amit könnyedén hatástalanítottak a vendégek.

Kaput eltalált lövésekkel a mezőkövesdiek sem nagyon dicsekedhettek, három helyzetükből mégis két gólt szereztek, miután a félidő hajrájában Cseri Tamás bizonyította, miért küldött neki meghívót a válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány. A támadó középpályás huszonkét méterről a tizenhatos jobb sarkától ballal, a léc segítségével óriási gólt ragasztott a jobb felső sarokba.

Öltözőbe szorvány fütty kísérte a paksiakat, s bizony változtatásra volt szükség. Próbálták gyorsítani a játékot a hazaiak, a kirúgásokat gyorsan elvégezni, még mielőtt a vendégek védelme felállt volna, de a kapu előtt húsz-huszonöt méterre elfogyott a lendület. Bognár István sem azt a játékot nyújtotta, mint a felkészülési mérkőzéseken, a beívelések pedig továbbra sem hoztak eredményt. Tíz perc után elégelte ezt meg Osztermájer Gábor, Windecker helyett Hahn János érkezett, Ádám Martin helyét pedig Nagy Richárd vette át. Ez szerkezetben is változást jelentett, a két friss ember a szélről próbálhatta meg labdával tömni Bödét.

Ez már tényleg felébresztette a paksiakat, ami gólban is megnyilvánult: Balogh Balázs balról ívelte a labdát a kapu elé, ott Böde két kövesdi védő között hat méterről a bal sarokba csúsztatta a játékszert. Félő volt, hogy az ivószünet megtöri a hazaiak lendületét, de nem így történt. A Mezőkövesd szinte a félpályán sem jutott túl, alig több mint tíz perccel a vége előtt pedig az egyenlítés is összejöhetett volna, de Szélpál Norbert beívelését Lenzsér a túlsó oldalon hat méterről tisztán a jobb kapufára fejelte, a hosszabbításban pedig Balogh fejese ment nem sokkal a keresztléc fölé.

A második félidő egyértelműen a Paksé volt, ahogy két hete az Újpest ellen is, de ahogy a stadionavatón, úgy ezúttal sem koronázta pont az akaratot. A jövő heti, válogatott szünet után, szeptember 12-én a Ferencvároshoz látogatnak az atomvárosiak, könnyebb mérkőzés a Groupama Arénában sem vár rájuk.

OTP Bank Liga, 3. forduló

Paksi FC–Mezőkövesd Zsóry FC 1–2 (0–2) Paks, 1398 néző. V.: Kárpály (Garai, Bornemissza)

Paks: Holczer – Osváth, Szélpál, Lenzsér, Szabó J. (Kulcsár D., 75.) – Windecker (Hahn, 56.) – Balogh B., Bognár I., Bertus – Ádám M. (Nagy R., 56.), Böde. Vezetőedző: Osztermájer Gábor

Mezőkövesd: Szappanos – Eperjesi, Neszterov, Katanec, Lakveheliani – Karnyicki – Cseri (Jurina, 81.), Szeles (Guzmics, 63.), Berecz, Besirovic – Szerderov (Vajda S., 61.). Vezetőedző: Kuttor Attila

Gól: Böde (66.), illetve Berecz (17), Cseri (37.)

Sárga lap: Szabó J. (47.), illetve Eperjesi (28.), Jurina (81.)