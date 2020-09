Két mérkőzést rendeznek csak

A Magyar Kupa főtáblájának hétvégi köre miatt mindössze két mérkőzést rendeznek a megyei élvonal hétvégi fordulójában. Szombaton a Tamási 2009 FC az újonc Bölcskei SE-t fogadja, másnap a Kakasd SE a másik újonc, a Gerjeni SK ellen lép pályára.

Utóbbi meccsen először ül a hazaiak kispadján Takács Norbert, aki a 6–1-es teveli vereség után leköszönő Kniesz Mátyás helyét foglalta el a kispadon. A fiatal szakembernek nem lesz könnyű dolga, hiszen az ellen a Gerjen ellen kellene győzelemre vezetni övéit, amely újonc létére igencsak meggyőzően teljesít. Hazai pályán például a címvédő Bonyhád VLC-t is legyőzte (3–2), Tamásiból pedig tudatos játékkal rabolt pontot (0–0).

A másik újonc, a Bölcskei SE is éppen a bonyhádiakat verte meg a legutóbbi fordulóban (4–3), most pedig ahhoz a Tamásihoz utazik, mely a százszázalékos Bátaszék mellett veretlen még a szezonban. Barics Péter gárdája hazai pályán látványos, gyors focit játszik, kérdés, hogy idegenben is sikerül-e megismételniük ezt a produkciót.

A Bonyhád VLC–Dombóvár FC és a Bátaszék SE–Tevel Medosz SE összecsapásokat a két pályaválasztó együttes Magyar Kupa-fellépése miatt elhalasztották. Azt is tudni lehet már, hogy a bátaszéki meccset december 5-én, 13 órás kezdéssel pótolják, a bonyhádi találkozónak azonban még nincs időpontja.

A Dunaföldvár FC ebben a fordulóban szabadnapos lesz.

Megyei I. osztály, 5. forduló. Szeptember 19., szombat: Tamási 2009 FC–Bölcskei SE 16.30 óra. Szeptember 20., vasárnap: Kakasd SE–Gerjeni SK 16 óra.