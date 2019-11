Két nagy rangadót is játszanak a hétvégén

Két rangadó szerepel a kínálatban hétvégén, a megyei I. osztályú bajnokság 13. fordulójában: a Majos a Tamásit, a Dombóvár a Tolnát látja vendégül.

Dombóvár FC (4.)–Tolna VFC (6.)

November 9., szombat, kezdés: 13.30 óra

Hat meccs óta nyeretlen a dombóváriakkal szemben a Tolna VFC, amely legutóbb több mint két és fél éve, 2017. április 15-én tudott nyerni. Akkor saját közönségük előtt győztek 2–1-re a tolnaiak, akik az előző szezon utolsó fellépésén két vereség (2–1 és 3–1) után raboltak pontot Kardos Ernő együttesétől. Az idei szezonban Tolnán 2–2-es döntetlenben egyeztek ki a felek.

A dombóváriak az utóbbi időben egy kicsit megtorpantak, öt fellépésükből hármat elveszítettek, legutóbb a Teveltől kaptak ki hazai pályán 1–0-ra, ami nem kis meglepetés volt. Pár hete azonban éppen Androsics Andrásék szakították meg a bátaszékiek veretlenségi sorozatát (3–1). Ha szebbik arcukat mutatják, hajszállal most is esélyesebbnek számítanak.

A szezont nem túl jól kezdő tolnaiaknál (az előző két szezon arany- és ezüstérmese már most hat vereségnél jár) Izsák Géza két hete ugrott be a távozó Gracza Tibor helyére, s a majosi sima vereség (0–3) után legutóbb a szedresieket már javuló játékkal verték 4–0-ra. Ha a fiatal szakembernek sikerül rendet tenni a fejekben, akár győzhetnek is Dombóváron.

Esélyek: 55%, illetve 45%

Bátaszék SE (2.)–Dunaföldvári FC (9.)

November 9., szombat, kezdés: 13.30 óra

Igaz, hogy a sokáig veretlen bátaszékiek legutóbb simán, 3–0-ra kikaptak Tamásiban, ám a földváriak ellen ebben a felállásban favoritnak számítanak. Szőcs Lázár együttese a mezőnyben egyedüliként százszázalékos hazai pályán (17 rúgott góljukra csupán néggyel tudtak felelni a riválisok, azaz elöl és hátul is jók), s mivel a földváriak csak egyszer nyertek otthonuktól távol (igaz, a kakasdi 3–0-s sikerükre azért oda kell figyelni!), borítékolható a hazai győzelem.

Esélyek: 80%, illetve 20%

Szedresi SE (10.)–Kakasd SE (8.)

November 9., szombat, kezdés: 13.30 óra

Itt a nagy esély a szedresiek előtt, akik szezonbeli második győzelmükre hajtanak (az elsőt még a nyitókörben, a Tevel ellen aratták). Rikkers Péter gárdája kissé frusztrálttá vált a sorozatban tizenegy sikertelen meccstől (csupán Dunaföldváron értek el 1–1-et), s szeretne véget vetni az „átoknak”. A kakasdiaknak voltak jó meccseik, de a legutóbbi négyet ők is elveszítették, így mondhatni, hogy két csalódott együttes találkozik majd. Vélhetően az nyer majd, amelyik jobb napot fog ki.

Esélyek: 60%, illetve 40%

Majosi SE (3.)–Tamási 2009 FC (5.)

November 10., vasárnap, kezdés: 13.30 óra

A Dombóvár–Tolna rangadó mellett Majosra kell nagyon odafigyelni a hétvégén. Tihany­vári László együttese nagyszerűen teljesít a szezonban, az övék a legjobb széria, sorozatban öt győztes meccs van a hátuk mögött. Sőt figyelemre méltó eredményeik is vannak közte: a Tolnát 3–0-ra, a Dombóvárt 4–0-ra lépték le. Meggyőzően védekeznek és támadnak, amiből még egy jó eredmény is kisülhet a szezon végére. Ha sikerül legyőzniük a Tamásit, és a papírformának megfelelően hozzák a többi meccsüket, akkor az év utolsó fellépésén, a korábbról elhalasztott Völgységi el Clásicón az őszi bajnoki címért léphetnek pályára.

A tamásiak is nagyon összekapták magukat az utóbbi időben, Barics Péter gárdája a legutóbbi négy fellépéséből hármat megnyert, s csak Bonyhádon játszott döntetlent (1–1-et), miközben legutóbb simán, 3–0-ra megverték a bátaszékieket.

A két csapat legutóbbi hét meccse kiegyensúlyozottságra utal, kettőt nyert a Tamási, kettőt a Majos, három pedig döntetlennel zárult. Majosi pályaválasztással legutóbb a hazaiak nyertek 2–1-re, de a tamásiak idegenbeli sikeréért sem kell sokat visszamenni az időben: 2018. május elsején Jammeh Harunáék 2–0-ra nyertek Majoson.

Fontos hiányzók egyik oldalon sem lesznek, a majosiaknál múlt héten két góllal jelentkezett a sérüléséből visszatérő Lizák Péter, Tamásiban pedig egyre jobb formába lendül a szezon elején kevesebbet játszó Samuel Ellis Ato.

Esélyek: 55%, illetve 45%

Tevel Medosz SE (3.)–Bonyhád VLC (5.)

November 10., vasárnap, kezdés: 13.30 óra

A listavezető és címvédő Bonyhádra papíron sima győzelem vár, s ezt ígérik a két csapat eddigi eredményei. A BVLC idén saját pályáján 6–0-ra nyert, Tevelen pedig nem is olyan régen, augusztus 28-án a Magyar Kupa megyei döntőjében, a főtáblára kerülésért zajló meccsen győztek 5–2-re (az előző idényben, sorrendben 2–0-s 4–1-es és 5–2-es bonyhádi győzelem született). Máté Roland gárdája egy hete nagy bravúrt hajtott végre azzal, hogy 1–0-ra nyert Dombóváron, ám az igazi meglepetés az lenne, ha a völgységieket is megtréfálnák!

Esélyek: 30%, illetve 70%

Megyei I. osztály, az állás 1. Bonyhád 11 8 3 0 46–13 27

2. Bátaszék 12 8 2 2 26–13 26

3. Majos 11 8 1 2 37–11 25

4. Dombóvár 12 7 1 4 28–22 22

5. Tamási 12 6 3 3 30–23 21

6. Tolna 12 4 2 6 23–18 14

7. Tevel 12 4 0 8 14–32 12

8. Kakasd 12 3 2 7 17–34 11

9. Dunaföldvár 12 2 1 9 19–38 7

10. Szedres 12 1 1 10 13–49 4

Borítóképünk a Kakasd SE–Majosi SE mérkőzésen készült.