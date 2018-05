Két szakágban is dobogón állt Amrein Roland

Remek teljesítményt nyújtva megnyerte az offroad szakág Nyírádon megrendezett szezonnyitó ralikrossz futamát a bonyhádi Amrein Roland, aki másnap az autókrosszba is belekóstolt.

A völgységi fiatal a tavalyi versenyen is letette a névjegyét azzal, hogy nagy küzdelemben nyerni tudott a legendás pályán, s idén is megmutatta, hogy mire képes. A Ralycross Racing Stars elnevezésű viadalon, a DIV1-es junior kategóriában állt rajthoz, és az előfutamokat, az időmérőt és magát a futamot is biztosan megnyerte a Suzuki Swifttel.

A szombati ralikrossz-verseny után jött a kitérő az autókrosszba, Roland vasárnap a Közép-Európai Zóna Kupa, egyúttal az országos bajnokság legjobbjai között is megmérette magát. A kizárólag murvás talajon zajló verseny teljesen más kihívást jelentett, de Roland vállalta megméretést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mivel nem tervezett versenyről volt szó, s speciális gumival nem készültek, így a csapat egy téligumi garnitúrával próbálta az autót a pályához „illeszteni”. Az időmérőn és az előfutamokon kialakult erősorrend alapján az összetett negyedik, kategóriája harmadik helyéért csatázhatott a völgységi fiatal, a nézők nagyon élvezték a versengést.

Az utolsó előfutamon Roland szinte egyszerre „esett be” a célba a harmadik helyen autózó riválisával. A döntőben folytatódott köztük a csata, a hangosbemondó nagy-nagy örömére. A bonyhádi tehetség végül összetettben negyedik, kategóriájában harmadik lett, így szombat után vasárnap is sikerült dobogóra állnia.

„A ralikrossz sokkal jobban tetszett, mint az autókrossz – mondta el lapunknak Amrein Roland. – A sok pozícióharc miatt élvezetesebb, a murván nagyon jó volt autózni, annak ellenére is, hogy a superguggyk nyomvályússá tették a pályát és az autót is sokkal jobban igénybe vették, mint az előző napi autókrossz futamok. Egy felcsapódó kavicstól ráadásul az autónk szélvédője is végigrepedt. Nagyon tetszett a hangulat, a nagy küzdelem, szívesen rajthoz állnék ilyeneken a jövőben is” – fogalmazott a fiatalember.

Amrein Roland mellett a kisdorogi Kerekes Tamás is rajthoz állt a szombati ralikrossz futamon, és élete első nyírádi versenyén az előkelő második helyen végzett.