Két új légióssal vág neki a következő szezonnak a KSC

Megvan a végleges a 2019/2020. évi játékoskeret; az Atomerőmű KSC Szekszárd a tavalyi csapat gerincét együtt tartva két új játékossal egészül ki.

Mozgalmas heteken van túl a KSC vezetősége, hiszen az elmúlt időszakban gőzerővel dolgozott a következő évi csapat összeállításán. A változások ezúttal nemcsak a játékoskeretet, hanem a szakmai stáb összetételét is érintették.

Két év után távozik Szekszárdról Maljkovics Borisz másodedző, akinek a szerződése idén nyáron lejár. Bár a felek nem folytatják a közös munkát, a klubvezetés messzemenőkig elégedett volt a szakemberrel és sok sikert kíván neki a további pályafutásához. A háttér stábból távozik még Heizler János fizioterapeuta és Fekete Krisztián gyúró, továbbá Jánossy Csaba erőnléti edző is, aki a jövőben kizárólag az utánpótlás szakágban fog dolgozni. A klub ezúton is köszönetét fejezi ki az NB1-es csapattól távozó stábtagoknak, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az elmúlt években elért klubtörténeti sikerekből.

A játékoskeret összeállításánál idén is az állandóság volt az elsődleges prioritás, így a magyar magot alkotó játékosokkal már korábban sikerült megállapodni a folytatásról. Ennek értelmében jövőre is KSC játékos lesz Bálint Réka, Gereben Lívia, Kiss Virág, Pop Annamária, Studer Ágnes, Studer Zsuzsa, Theodoreán Alexandra és Vincze Nikolett. A következő szezonban ugyanakkor már nem lesz a csapattal Mansaré Manty, aki 2015 után visszatér Győrbe. Mantynak ezúton is köszönjük a négy és fél évi szolgálatait, és az olyan felejthetetlen pillanatokat, mint a tavalyi rájátszásban Zalaegerszegen szerzett győztes bravúrkosarát.

Bár a vezetőség a tavalyi légiósok közül Frida Eldebrinktől és Abby Bishoptól is végleg elköszönt, a szezon közben igazolt és a rájátszásban igen jól teljesítő Ivana Dojkicot újabb egy évre marasztalta. A fiatal horvát játékos mellett ismét két-fehér színekben fog szerepelni a csapaszív játékos és közönségkedvenc amerikai Erica McCall, aki a WNBA küzdelmei után immáron a harmadik (!) európai szezonját fogja megkezdeni a KSC-nél.

Az eligazolt Abby és Frida helyére Djokics Zseljko vezetőedzőnek két új légióst kell majd beépítenie.

A 26 éves amerikai Tyaunna Marshall ismerős lehet a szekszárdi szurkolók számára, hiszen a Sepsiszentgyörgy színeiben már többször pályára lépett a Sió Kupán. A 175 centi magas hátvéd-bedobó a Maryland állambeli Upper Marlboro városában született és a helyi Seton High School középiskolában kezdte bontogatni a szárnyait. A neves Georgia Tech egyetemen töltött négy év után Ty-t a New York Liberty draftolta, de a WNBA-ben végül csak az előszezonban lépett pályára. Európai karrierjének nagy részét Erdélyben töltötte, ahol a Sepsivel háromszoros román bajnok és kupagyőztes lett. A játékos a 2018/2019-es szezonban Olaszországban szerepelt, ahol az általa vezetett San Martino a bajnoki elődöntőben igencsak megnehezítette az éllovas Familia Schio dolgát. Tyaunna-t a szezon végén beválasztották az olasz bajnokság All-Star csapatába.

A török Ankarából érkező 32 éves szlovák válogatott Marie Ruzicková feladata a palánk alatti játék megerősítése lesz. 190 centis középjátékos Trencsén született, profi pályafutását pedig – egy évnyi zalaegerszegi kitérőtől eltekintve – Kassán kezdte, ahol igen fiatalon belekóstolhatott az Euroliga küzdelmeibe. A rutinos szlovák center pályafutása során megfordult Olaszországban, Franciaországban és Törökországban is, az olasz Venezia játékosaként pedig rendszeres résztvevője volt az Európa-kupának.

A 2019/2020-as NB1-es játékoskeret a kadett országos bajnokcsapatból felkerülő Andi Hanna, Holcz Rebeka, Miklós Melinda és Renczes Rebeka, valamint a Székesfehérvárról érkező, 185 centi magas, 16 éves Horváth Dóra teszi majd teljessé. A Pop Annamária és Vincze Nikolett mellé felkerülő fiatalok számára a soron következő szezon nemcsak az U20-as szabály miatti élvonalbeli játéklehetőség miatt kínál hatalmas lehetőséget, hanem mert a KSC csapatot kíván indítani az Amatőr Nemzeti Bajnokságban is az utánpótlás korú játékosok minél több játéklehetőségének biztosítása érdekében.

– Bár a rájátszás kissé keserű szájízt hagyott maga után, az elmúlt szezonban számos olyan nagyszerű eredményt (Magyar Kupa ezüstérem, Európa-kupa negyeddöntő) értünk el, amire érdemben lehet a jövőben építeni – nyilatkozta honlapunknak Szabó Gergő. – Bízunk benne, hogy az új játékosok könnyen beilleszkednek Djokics Zseljko rendszerébe, és a több éve együtt játszó csapatunkkal újra versenyben tudunk majd lenni mind a hazai bajnokságban, mind a nemzetközi porondon. Látva a rivális csapatok helyenként egészen elképesztő mennyiségű és minőségű igazolásait, még inkább eltökéltté váltunk abban, hogy idén tudatosan nagy teret nyissunk a tehetséges fiataljainknak számára, akik az U16-os bajnokság megnyerésével már az ajtón kopogtatnak. Hiszünk benne, hogy megfelelő játéklehetőség biztosításával fiatal játékosaink olyan nagyszerű karrier elé nézhetnek, mint a saját nevelésű Bálint Réka vagy Studer Ágnes – tette hozzá az ügyvezető elnök.

Forrás: kscszekszard.hu