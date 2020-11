Kettő az egyben: sakkbajnok, aki még kiválóan kajakozik is

Ahogy nehéz elképzelni mondjuk egy MMA harcost egy szépkiejtési versenyen nyert babérkoszorúval a fején, úgy szintén meglepő egy kiválóan sakkozó kajakosról (vagy kiválóan kajakozó sakkozóról) hallani. Kétségtelenül nem gyakori az effajta párosítás. Viszont létezik ilyen, amit a most 14 éves tolna-mözsi diáklány, Buri Petra példája is bizonyít.

Persze nem tudni, mi történt volna, ha Petra még kisiskolásként nem látogat el a Szekszárdi Szüreti Fesztiválra, és a Prométheusz szobor melletti medencében be nem ül egy játékhajóba. De beült, és annyira tetszett neki a dolog, hogy hamarosan a Szekszárdi Kajak-Kenu Klubban találta magát, immár a Sión szerezve magának újabb vizes élményeket.

A sakkal egészen prózai körülmények között ismerkedett meg, mint az általában mással is történik.

Édesapja sakk-készlete keltette fel benne az érdeklődést a játék iránt, még óvodásként. Aztán jött a sakkszakkör a szekszárdi gyakorlóban. Nem sokkal később komolyabbra fordult a dolog, a szakkör vezetője az első sakkedzője lett.

A két sportágat már a kezdetektől párhuzamosan gyakorolta. Választani ma sem tud közöttük, így aztán – bár kisebb „ingadozások” voltak – eddig legalábbis nem merült fel, hogy bármelyiket is abbahagyja. Már csak azért sem, mert jól kiegészíti egymást az elmélyült szellemi és a kemény fizikai tevékenység.

Igaz, meglehetősen időigényes elfoglaltságokról van szó. Petra tavaly óta Pakson sakkozik, heti 3-4 edzésen vesz részt, és még otthon is gyakorol, elemez. Négy éve a Tolnai Kajak-Kenu SE versenyzője, ott – ha éppen nincs koronavírus-járvány – legalább heti hét edzés a megszokott adag, ebből kettő reggelente. Plusz a versenyek. És néha ugye tanulni is kell, ha már az ember a tolnai hatosztályos gimnázium 8. osztályos diákja.

Petra azonban bírja a terhelést, hiszen idén érte el eddigi sportpályafutása legnagyobb eredményeit: a maratoni kajak országos bajnokságon bronzérmet szerzett, az október végén Budapesten rendezett országos sakkbajnokságot pedig megnyerte a 14 éves lányok mezőnyében.

Utóbbi versenyre minden kategóriában a legmagasabb értékszámmal rendelkező 10 versenyző nevezhetett. Naponta egy-két mérkőzést játszottak, a partikról élő közvetítés volt, ami Petrának újdonságot és plusz stresszforrást jelentett. De nem izgulta túl a dolgokat, hiszen egy vereség és két döntetlen mellett öt győzelmet behúzva ő lett korosztályának bajnoka.

A számtalan partivariáció, a rengeteg játékkombináció megjegyzése, fejben tartása elképesztő memóriát igényel egy sakkozótól, különösen Petra szintjén.

Ehhez képest beszélgetésünk során Petra, amolyan „szórakozott professzorként”, nem emlékezett például arra, hogy a mostani országos bajnokságon mennyi győzelme volt vagy, hogy a paksi NB II-es csapattal, amelyben rendszeresen szerepel, tavaly vajon megnyerték-e a bajnokságot, vagy sem.

Számára nem ezek a dolgok a lényegesek, ami az egyes iskolai tantárgyak esetében is megfigyelhető nála. A „szivacs” agy nem hátrány a suliban sem, Petra viszont úgy tartja magáról, hogy bár jó tanuló, a tanulás azért nem megy neki túl könnyen.

Ebben vélhetően szerepet játszik, hogy az amúgy is igen elfoglalt lány a neki kevésbé szimpatikus tantárgyakkal nem foglalkozik túl sokat. A matematikát és az angolt viszont szereti. Így ezekkel nincs is semmi gondja a legjobban sakkozó kajakosnak, és a legjobban kajakozó sakkozónak.

A legszebb játszmát az első kiemelt ellen játszotta Buri Petra

Az országos bajnokságra a szokásosnál többet készültek. Az edzéseken megnyitás-, végjáték- és középjáték-variációk gyakorlása mellett minden ellenfél játékát kielemezték a korábbi partijaik alapján. Megvizsgálták, milyen gyengeségeik vannak, milyen hibákat szoktak elkövetni, ennek alapján mindenki ellen külön stratégiát dolgoztak ki. Ez többnyire működött. Petra azt mondja, az első kiemelt elleni játszmája volt a legemlékezetesebb, egyben a legszebb. Számítottak arra, miben fog egy kicsit meginogni az ellenfél, és ezt Petra ki is tudta használni. Természetesen neki is vannak gyengeségei. Általában már parti közben pontosan tudja, miben hibázott, és ilyenkor az jár a fejében, hogy miért kellett elrontania, ha egyszer tisztában volt vele. Ám azt is tudja, hogy ha végig ezen morfondírozik, akkor elmegy a meccs. Úgyhogy a negatív gondolatokat ki kell zárni – így van ez a sakkban is.