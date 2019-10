Kezd beérni a munkája, ez feldobja Nagy Viktóriát

Új fejezet kezdődött a 19 éves Nagy Viktória életében. Az ifjúsági korosztályban egyesben világ- és Európa-bajnoki ezüst-, Korsós Zsófiával párosban aranyérmes maratonista sikeresen leérettségizett, ősztől már Budapesten folytatja tanulmányait levelező szakon. Mindemellett a magán­életben és az élsportban is igyekszik helytállni.

A korosztályváltással – az időeredményektől kezdve mentálisan, fizikálisan és tapasztalatban is – jelentősen erősebb mezőnybe csöppent bele a szekszárdi kajakos, nem beszélve a versenytávról, ami 18-ról 26 kilométerre emelkedett (a közelgő vb-n „csak” 23 kilométert kell eveznie, s futnia).

– A felkészülésem gyakorlatilag tavaly ilyenkor kezdődött. Akkor döntöttem el magamban, hogy az a fejezet lezárult, innentől pedig jön a felnőtt mezőny – mondta a Nagy Viktória, a Szekszárdi KKSE maratoni kajakosa. – Nem arra készültem, hogy U23-ban versenyzem majd, hanem a felnőttek között. Tisztában voltam vele, hogy erre fel kell készülni, ezt fel kell építeni, nem egyik napról a másikra fog megtörténni, hogy valaki az élmezőnybe kerüljön. Erre edzőim, Jámbor Attila és Jámborné Inger Nikoletta is felkészített. Elkezdtem minden apróságot elsajátítani: a pihenést, az étkezést, mindent, ami egy élsportoló mindennapjaihoz hozzátartozik, úgy beosztani az időmet, az életemet, hogy mindemellett a sporttól se szakadjak el.

A világbajnokságra való felkészülés azonban nem ment zökkenőmentesen.

– Egész évben arra edzettünk, hogy kijussak a világbajnokságra. A válogatóra mégsem sikerült úgy felkészülnöm, ahogy akartam, tehát az nem ment. Sem az Eb, sem az ob nem ment, az idei versenyeim egyike sem lett olyan, amire azt mondhatnám, hogy kicsit is elégedett lennék. Valamiért nem jött ki a lépés. Talán azt merem mondani, hogy most kezd beérni a munkám, ez feldob. Azzal elégedett lennék, ha úgy jönnék haza, hogy kiadtam magamból mindent, amit tudok. Mert eddig csak azt tudtam megmutatni, mit nem tudok – fogalmazott önkritikusan Nagy Viktória, aki azért elmondta, saját teljesítménye mellett helyezésbeli vágya is van. – Maximalista vagyok én is, látatlanban nem írnám alá a vb-n sem a hatodik helyet, mert az Európa-bajnokságon sem voltam azzal megelégedve, de reálisan kell gondolkodnom. Nem tudom milyen erős lesz a mezőny.

A világbajnoksághoz közeledve igen sűrűvé vált a szekszárdi kajakos menetrendje, nemrégiben a győri edzőtáborban készült az egy hét múlva esedékes versenyre.

– Sokat hozzátett a négyhetes felkészüléshez az edzőtábor, ahol tényleg csak az evezésre kellett koncentrálnom. Leginkább a technikámra figyeltem, mert úgy éreztem, azt helyre kellett kicsit tennem. Emellett a fő cél az volt, hogy tanuljak a tapasztaltabbaktól, Csay Renátától és Czéllai-Vörös Zsófiától. Ők az ország legjobb női maratonistái, illetve Kiszli Vanda. Ha valakitől lehet tanulni, akkor tőlük lehet.

Nemcsak a korosztály lesz új Nagy Viktóriának, de az időzóna is. Ifjúsági világeseményen eddig csak Dél-Afrikában versenyzett, most viszont a hatórás időeltolódással is számolnia kell. Ráadásul a magyar csapattal kedden ér ki Shaoxingba, jövő héten pénteken magyar idő szerint 15 órakor már rajthoz kell állnia.