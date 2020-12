Kiállítás, sérülés és paksi vereség az ősz zárásaként

Hegedüs Lajos piros lapja és Szélpál Norbert kiválása pecsételte meg a Paksi FC sorsát az MTK Budapest otthonában, s 3–1-s vereséget szenvedett az OTP Bank Liga idei utolsó fordulójában.

Keretbe foglalta a két csapat a 2020/2021-es szezon őszét a két csapat. Az augusztusi idénykezdetkor, az NB I-es csapatoknál először a Paksnál ütötte fel a fejét a koronavírus-járvány, emiatt Osztermájer Gábornak, majd az őt váltó Bognár Györgynek is több kulcsemberét kellett nélkülöznie hosszú heteken keresztül. Az esztendő végén pedig az MTK sínyli meg a pandémia okozta nehézségeket: az előző két mérkőzésen (DVTK 1–0, ZTE 0–2) nem ülhetett a kispadon Michael Boris vezetőedző, ahogy most sem, rajta kívül több stábtag és tizennégy(!) játékos is kénytelen volt kihagyni sérülés, betegség vagy eltiltás miatt ezt a mérkőzést.

A szeptemberi, 4–0-s hazai győzelemmel végződő paksi találkozóhoz képest Ikenne-King, Baki Ákos és Nagy Zsombor sem volt hadra fogható (de Lencse László, Kanta József, Balázs Benjámin, Myke Bouard Ramos sem), ahogy a zöld-fehéreknél a triplázó Hahn János és Windecker József sem.

A közel két csapatra való hiányzó ellenére is nagy iramban kezdődött a mérkőzés, ami gyorsan alábbhagyott. A kapuk nem forogtak veszélyben az első negyvenöt perc alatt, sőt a félidő hajrájáig említésre méltó momentum sem akadt. Erről a 41. percben tett Hegedüs Lajos. A paksiak kapusa a Szabó János mellett kiugró Bojan Miovszkit ütközte le a tizenhatoson kívül, amiért egyből villant a piros lap.



A második játékrészben érthető módon visszább húzódott a Paks, nem szerettek volna úgy járni, mint fővárosi riválisuk az őszi mérkőzésen (akkor az MTK került emberhátrányba az első félidőben, s kapott négy gólt utána). Sajnos ez a mérkőzés nem a játék szépségéről marad emlékezetes, sokkal inkább Szélpál Norbert és Miovszki összefejeléséről, ami után a paksi védő néhány másodpercig az eszméletét is elveszíthette, s hordágyon kellett levinni.

A védelem egyik alappillérének kiválása csakúgy, mint Böde Dániel esetében Mezőkövesden (3–4), most is megzavarta a Paksot, a kék-fehérek egyre veszélyesebb helyzeteket alakította ki, ami negyedórával a vége előtt Szrdan Dimitrov révén góllá is érett. Az atomvárosiak kockáztattak, s bár a gól összejött Nagy Richárd révén, előtte Prosser Dániel, majd Schön Szabolcs is betalált, lezárva a találkozót.



A Paks sorozatban három vereséggel és a középmezőnyben zárta az őszi szezont (jelenleg hatodik helyen áll a csapat, de a négy ponttal mögöttük álló ZTE két meccsel kevesebbet játszott), mely az első „tavaszi” fordulóban, január 23-án a sereghajtó Diósgyőrt fogadja.

OTP Bank Liga, 16. forduló

MTK Budapest–Paksi FC 3–1 (0–0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Farkas Á. (Szert, Vígh-Tarsonyi)

MTK: Mijatovics – Kata M., Fereira, Herrera – Gera D., Cseke, Dimitrov (Mezei, 83.), Biben – Prosser, Miovszki (Clinton, 88.), Schön (Barna, 90.). Megbízott edző: Farkas Attila

Paks: Hegedüs L. – Szélpál (Vas G., 61.), Gévay (Nagy R., 75.), Szabó J. – Kulcsár D. (Osváth, a szünetben), Bognár I., Balogh B., Bertus – Szakály D. (Sajbán Máté, a szünetben), Ádám M., Haraszti (Holczer, 44.). Vezetőedző: Bognár György

Gól: Dimitrov (74.), Prosser (79.), Schön (89.), illetve Nagy R. (93.)

Sárga lap: Miovszki (36.), Cseke (87.), illetve Osváth (51.), Ádám M. (81.)

Piros lap: Hegedüs L. (41.)