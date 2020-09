Kiélezett bajnokság jöhet

A Szekszárdi UFC hazai pályán az újonc Budaörs ellen, míg a Tolna-Mözs a Debreceni EAC otthonában kezdi meg az élvonalbeli bajnokság küzdelmeit.

Látható és a szezon során érezhető változáson ment keresztül a női első osztály. Az elmúlt évek meghatározó csapata, a legutóbbi három teljes szezonban bajnoki címet szerző Hajdúböszörményi TE és a Gyulai Amazonok megszűnt, a Miskolc pedig a másodosztályba nevezett. Az NB II.-ben élen végző Budaörs feljebb lépett, így a két megyei csapat mellett a TFSE-vel, a DEAC-cal és az Astrával kiegészülve alkotják az élvonal mezőnyét.

Az alapszakaszban mindegyik csapat háromszor találkozik mindenkivel, majd az első négy a döntőbe jutásért, az ötödik és hatodik helyezett a jobb pozícióért harcol a rájátszásban.

Szekszárdi UFC

Az előző szezonhoz hasonlóan idén is kérdéses volt, hogy indul-e az NB I.-ben a csapat. Micskó Márk lányai végül vállalták a küzdelmet, azonban már a nagypályás bajnokságot részesítik előnyben, a futsal csak kiegészítő sportágként szerepel majd. A Magyar Kupa-győztes csapatból távozott Kiss Gabriella (TFSE) és Megyeri Boglárka (Budaörs), de érkezett a Bonyhád VLC-től Lángi Csenge, Szabó-Beréti Krisztina, Schwarcz Franciska és Fáskerti Diána, Patocskai Rita (Ferencváros) Kovács Bianka (Baja), valamint Szi­lágyi Hanna (ASE Paks).

„Ilyen előjellel vágunk neki a szezonnak, de mivel utánpótlásunk fontosságát nem csak hangsúlyozzuk, hanem teszünk is érte, ezért bátran nyúlunk saját nevelésű játékosainkhoz ebben a helyzetben is. Utánpótlásunk szépen épül, hiszen négy és fél éves kortól járnak már hozzánk kislányok – mondta lapunknak Micskó Márk vezetőedző. Céljaink között nem szerepelnek nagy dolgok, hiszen hatcsapatos a bajnokság, akik közül minimum négyen kiemelkednek. Az előző idényhez képest egy bátrabb, győztes mentalitású csapatot szeretnék látni, minden ellenféllel szemben a győzelem reményében fogunk pályára lépni.”

Tolna-Mözs

Hosszú idő után először fordult elő, hogy nem a bizonytalanság jellemezte a csapatot a holtszezonban. Egyedül Fehér Vivien távozott, érkezett viszont Mogyorósi Zsuzsanna (Astra) és Domján Boglárka (Dunaújváros), az utánpótlásból pedig felkerült Sereg Zita és Kulcsár Panna. További változás, hogy Nagy Roland vezetőedző helyét a korábbi kapus­edző, Ács Gábor vette át.

„Felkészülésünk jól sikerült, az edzéslátogatottság szinte végig teljes volt, amit taktikailag és fizikálisan is terveztünk, azt sikerült végrehajtanunk. Maximalista vagyok, de nemcsak ezért, az elvégzett munka és a keret erőssége miatt is bizakodva várom a szezont, a valóságtól nem elrugaszkodott, hogy bajnoki címért harcolhatunk – fogalmazott az új vezetőedző. – A kisebb mezőnytől kiélezettebb, jó meccsekre van kilátás, hiszen olyan csapatok szerepelnek az NB I.-ben, melyek a bajnoki címre esélyesek. Ez pedig később a sportág hazai fejlődését is eredményezheti.”