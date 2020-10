Kiélezett mérkőzésen kerekedett felül ellenfelén a KSC

Erica McCall jött, látott – a KSC pedig győzött.

Sarkítva ezt is írhatnánk a ma esti bajnokiról, s nem is járnánk messze az igazságtól, mert az amerikai magasember remekül tért vissza a megyeszékhely együttesébe.

Látszott rajta, hogy élvezi a játékot, fontos pontokat szerzett, s közönséget talpra ugrasztó blokkokat osztott ki – nem is egyet, hanem ötöt, ami ritkaság nemcsak a női, de még a férfi élvonalban is.

Pedig nem volt ez egy könnyű meccs, sőt pokolian kemény ellenfélnek bizonyult a TFSE, amely láthatóan meg is lepte a KSC-t. Nagyon jól dobták a triplákat a fővárosiak (végül 14-nél álltak meg), bármit is csináltak a szekszárdiak, mindig maradt egy üres ember, akinek sült a keze. Olykor még Djokics Zseljko is tanácstalanul tárta szét a két kezét – ellenben Magyar Bianka tűzben égett az oldalvonalnál.

Studer Ágnes triplája és duplája, majd egy remek labdaszerzése adta meg a jelet a feltámadáshoz. A kis irányító harci kedve átragadt a többiekre, a csarnokot szinte megtöltő közönség pedig most is hatodik ember volt.

Mínusz tizenháromról visszajött egálra a Szekszárd, sőt a nagyszünetre már a kék-fehérek vonulhattak előnnyel.

Ezt már a vendégek trénere sem bírta, két technikaival el is küldték a kispadtól.

Hogy a hiánya mennyit jelentette a második félidőben csapatának, azt nem tudjuk meg, de ezzel nem is foglalkoztak a KSC-játékosok, akik nagyon fegyelmezetten játszottak a fordulás után, és szép lassan megnyugtató előnyre tettek szert. Ezt a nyolc-tíz pontos különbséget tartotta is a Szekszárd, s bár a vége szoros lett, ekkor már csoda kellett volna, hogy ne nyerje meg a meccset a KSC.

A szekszárdiaknál McCall mellett Studer Ágnes, Krnjics Szárá és Cyesha Goree is jól játszott, Krnjicsnek csupán egy lepattanó hiányzott a dupla duplához, Studer pedig amellett, hogy kiválóan megfogta Chanise Jenkinst, fontos pontokat szórt és remek gólpasszokat is kiosztott.

KOSÁRLABDA NB I, NŐK

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD–TFSE-MTK 81–75 (15–23, 25–15, 22–16, 19–21) Szekszárd, 800 néző. V: Ádám J., Kovács N., Nyilas I.

SZEKSZÁRD: STUDER Á. 14/6, Miklós M., Bálint R. 9/3, Skorics 5/3, GOREE 14. Csere: KRNJICS 13, McCALL 14, Theodoreán 3/3, Szabó F. 4, Holcz, Gereben 5/3

Edző: Djokics Zseljko

TFSE-MTK: Ch. Jenkins 12, BERNÁTH 21/18, Dúl 9/6, Kovács V., A. JENKINS 23/12. Csere: Markovics 8/6, Németh A. 2, Boros, Herman

Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–3. 6. p.: 7–7. 9. p.: 13–18. 12. p.: 18–29. 17. p.: 26–36. 21. p.: 40–44. 25. p.: 51–46. 28. p.: 55–49. 31. p.: 64–57. 34. p.: 68–60. 38. p.: 77–67.

Kiállítva: Magyar Bianka (20. p.)

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Tizennégy hárompontost dobtak a vendégek, ami női mezőnyben ritka. Ebben én is hibás vagyok, mert rossz taktikát választottam, de sikerült erre a mérkőzés közben reagálnunk. Emellett pozitívum, hogy Erica McCall visszatért és jól is játszott, Gereben Lívia a harmadik negyedben hozzátette azt a pluszt, ami kellett, de Studer Ágnes is vezére volt a csapatnak.

Magyar Bianka: – Le a kalappal a csapatom előtt, mert Szekszárdon nem könnyű játszani, mégis végig tartották magukat egy bajnokesélyes otthonában. Ez az erőnket mutatja. Kis csapat vagyunk, de hatalmas szívvel. A játékvezetői ítéletet kissé erősnek érzem, de elnézést kérek, ha megbántottam ezzel valakit.