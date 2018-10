Kiesett a Szekszárdi UFC a Magyar Kupából

Nem sikerült a bravúr a Szekszárdi UFC-nek a Magyar Kupában: az előző körben a Bonyhádot kiejtő Budafok a megyeszékhely csapata számára is kemény falatnak bizonyult.

Magyar Kupa, 7. forduló (a 32 közé jutásért)

Szekszárdi UFC–Budafoki MTE 1–3 (1–2)

Szekszárd, 300 néző. V: Dolnegó (Máyer G., Vörös D.)

Szekszárd: Lékai S. – Rácz F., Károly, Dudás D. – Márton E., Nagyváradi O., Lékó (Dombi, 66.), Füredi P. – Turi (Kvanduk József, 74.), Csigi Á., Budai D. (Juhász M., a szünetben). Edző: Kvanduk János.

Budafok: Balogh P. – Margitics (Vass M., 74.), Króner, Gohér (Lakatos Cs., 80.), Vég – Khiesz, Vankó, Veszelinov (Kercsó, 62.), Filkor – Oláh B., Pölöskei P. Mb. edző: Csizmadia Csaba. Gól: Károly V. (45.), illetve Pölöskei P. (9., 37.), Lékó (66., öngól).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gyorsan lehűtötte a kedélyeket az amúgy is esélyesebb Budafok, amely a korábbi Fradi-csatár, Pölöskei Péter fejesgóljával már a kilencedik percben vezetéshez jutott. A szekszárdiak a folytatásban próbálkoztak, küzdöttek, voltak is lehetőségeik, ám nagyon hiányzott egy vérbeli csatár, olyan mint Pölöskei, aki a félidő hajrájára fordulva saját maga és csapata második gólját is megszerezte, igaz ezúttal sem volt nehéz dolga, csak közelről be kellett passzolnia Margitics átadását. A szünet előtt talpra ugorhatott a szekszárdi publikum, az iskolássokkal „felturbózott” hazai tábor Károly Viktor gólját ünnepelhette. A védőnek nem volt nehéz dolga, Márton Erik ugyanis pontosan ívelte a fejére a labdát. A nagyszünet után bekezdett a Szekszárd, néhányan a lelátón már a 2–2-es döntetlent és a büntetőpárbajt vizionálták, de sem Juhász Máté, sem Márton nem célzott pontosan, pedig mindkettejük lábában benne volt a gól. Aztán jött a harmadik BMTE-találat, Gohér Gergő nem túl jó lövésébe Lékó ért bele szerencsétlenül, a labda pedig a védőről a kapuba pattant. A hátralévő időben a vendégcsapat már nem engedte ki a kezéből az irányítást, így a Bonyhád VLC (0–3) után a Szekszárdot is kiejtette a Magyar Kupából.