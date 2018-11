Kieső helyről várják a zárást a megyei NB III-as csapatok

A „tavaszi szezon” első fordulójában lépnek pályára az NB III-as csapatok. A két megyei együttes nehéz helyzetből, kieső pozícióból várja az év utolsó bajnoki találkozóját.

A szezont remekül kezdő alakulatok csapnak össze a megyeszékhelyen: a Szekszárdi UFC a Kozármislenyt fogadja.

A szekszárdiak nyolc forduló után megszerzett 13 pontjukkal az előkelő ötödik helyen álltak, és ekkor még senki nem gondolta, hogy nem a középmezőny helyezéseiért, hanem a kiesés ellen fognak harcolni. A következő hét forduló maga volt a rémálom Károly Viktorék számára, akik ebben a periódusban nyeretlenek maradtak, hat vereség mellett csak egy döntetlenre futotta tőlük.

A múlt hétvégén egyenesbe jöhettek volna, ha legyőzik a sereghajtó Hódmezővásárhelyt, de egy bombagóllal a Csongrád megyei gárda elvitte a három pontot, így nem egyszerűsödött a sárga-feketék helyzete.

A Kozármisleny sincs bombaformában, az elmúlt három mérkőzésén kétszer veszített, mindkettőt idegenben (Honvéd II., PMFC ellen 0–1) és egy döntetlent értek el hazai pályán a nem túl acélos Makó ellen (0–0). Mindkét csapat javítani szeretne, de a Szekszárd komoly bajban van, így minden megszerzett pont, ha nem is aranyat, de lépéselőnyt érhet a bentmaradásért vívott küzdelemben. A baranyai városban is biztosan többet vártak ettől az idénytől, Wittrédiék egy győzelemmel megerősíthetnék pozíciójukat a középmezőny pihe-puha takarójáért zajló versenyfutásban.

Egyre nehezebb helyzetben van a Paksi FC II. is, amely rúgatja a gólokat ellenfeleivel. Most sem számíthatnak sétagaloppra, mert nagyon úgy tűnik, hogy a Szentlőrinc mellett a Dabas a Közép-csoport legjobb formában lévő csapata. A piros-fehérek a listavezető legyőzése után most a sereghajtó ellen folytathatják remek sorozatukat. Sportújságírói szakzsargon ötödik oldalát felütve, totógyilkos meccs lesz.

NB III., Közép csoport, az állás 1. Szentlőrinc 15 12 0 3 26–8 36

2. Szeged-Grosics 15 9 3 3 29–10 30

3. SZEOL 15 9 2 4 22–9 29

4. Dunaújváros 15 7 4 4 16–10 25

5. Bp. Honvéd II. 15 7 3 5 18–17 24

6. Dabas 15 6 5 4 18–18 23

7. Taksony 15 6 3 6 17–18 21

8. Kozármisleny 15 5 6 4 17–11 21

9. Iváncsa 15 5 3 7 20–21 18

10. Pécsi MFC 15 4 6 5 14–18 18

11. Rákosmente 15 4 5 6 17–21 17

12. Kecskemét 15 3 8 4 21–21 17

13. Makó 15 4 3 8 15–26 15

14. Szekszárd 15 4 2 9 7–18 14

15. Hm.vásárhely 15 2 5 8 10–25 11

16. Paksi FC II. 15 2 4 9 9–25 10

