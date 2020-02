Kihasználta az MTK az újvárosiak hibáit

Az Érd után a Dunaújvárost is megtréfálta az MTK Budapest, amely 32–27-re verte a Kohászt a szekszárdi városi sportcsarnokban ma este. Az egy hete a Fradi ellen a meccs nagy részében jól játszó újvárosiak jól kezdtek ugyan, de aztán jött a hidegzuhany, a védekezési hibákat könyörtelenül kihasználó MTK megfordította a találkozót. Sőt nemcsak fordított, de szép lassan el is húzott. A góllövőlistán második helyen álló Tóth Eszter félóra játék után már 7 gólnál tartott, de Szöllősi-Zácsik Szandra is 5-nél járt. A Kohászban most nem akadt igazi vezér, nem igazán ment Szekeczés Lucának és Szalai Babettnek sem.

A szünet után sem változott semmi, az MTK irányított, a DKKA pedig kereste a játékát. Mínusz nyolcról (13–21) aztán nagy hajrát kezdett a Kohász, fel is jött háromra (21–24), de ennél többre nem futotta. Az sovány vigasz számukra, hogy ezt a játékrészt egálra hozták, mert a hetedik helyüket elveszítették: oda most az MTK lépett fel a tabellán.

Női NB I., 17. forduló

Dunaújvárosi Kohász–MTK Budapest 27–32 (10–15)

Szekszárd, városi sportcsarnok, 400 néző. V: Hargitai G., Markó G.

A legjobb dobók: Szekerczés 8 (4), Sirián 4, illetve Tóth E. 11 (2), Szöllősi-Zácsik 10 (1).

Borítókép: Grosch Vivien három góllal zárta a pénteki meccset