Kikapott Diósgyőrben, így nem tudott előzni a KSC Szekszárd

Alulmaradt a lepattanókért vívott csatában, így a győzelemre sem volt esélye az Atomerőmű KSC Szekszárdnak a DVTK otthonában a női NB I rangadóján.

Két nemzetközi győzelemmel a háta mögött, sikerélményekkel felvértezve utazhatott el a DVTK elleni vasárnapi rangadóra a KSC Szekszárd. Nagy volt a tét, mégpedig a bajnokság második helye, amelyet éppen a DVTK birtokolt, de csak azért előzte meg a KSC-t, mert jobb kosáraránnyal büszkélkedett.

Djokics Zseljko együttese még azzal együtt is esélyes volt a győzelemre, hogy egyik kulcsembere, Gereben Lívia nem tudta vállalni a játékot. Nem az ő hiányzásán múlott (persze ez is belejátszott), de ezúttal nem volt esély a győzelemre. Hiába remekelt az előző két nemzetközi mérkőzésen a két szekszárdi magasember, Abby Bishop és Erica McCall, s hiába nyerték meg (kis túlzással) ketten a Celje elleni idegenbeli és a Ruzomberok elleni hazai találkozót, Diósgyőrben nem tudtak segíteni csapatukon. A végi kiélezett, nagy csatát hozó meccsen a lepattanózásban jelentkező különbség (51, illetve 36) miatt veszített a Szekszárd. Meg amiatt, mert a második tíz percben egy kicsit elveszítette a fonalat, a DVTK pedig van annyira jó csapat, hogy ezt kihasználja. A 24–10-re elbukott etapot már nem is tudta „visszahozni” a KSC, amely hazai porondon harmadszor kapott ki (vendégként korábban Zalaegerszegen veszített).

A DVTK-ban a kongói Modiri Chanel Mokango káprázatos dupla duplát ért el, 15 pontja mellé 15 lepattanót szedett le. De ugyancsak duplázott az amerikai Shatori Walker-Kimbrough, aki 11 ponttal és 11 lepattanóval fejezte be a rangadót. A vereségével a KSC Szekszárd maradt harmadik a bajnokságban, bár ez a később befejeződött meccseken még változhat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szekszárdiak csütörtökön a cseh Basketball Nymburk otthonában zárják az Európa-kupa csoportkörét, a bajnokságban vasárnap a Ceglédet fogadják (17 óra). Az idei évben pedig még az MTK-val meccselnek idegenben (december 20., 18 óra).

„Szeretnék gratulálni a hazai csapatnak a győzelemhez. Magas színvonalú mérkőzést játszottunk, amely végig harcos játékot hozott, amit én személy szerint szeretek. Jól nyitottuk meg a meccset, ellenfelünk kulcsembere, Medgyessy Dóra gyorsan összehozta a személyi hibáit. A második negyedben elsősorban Zele Dorinának köszönhetően megcsinálta a különbséget a DVTK. A második félidőben mentünk az eredmény után, a lányok mindent megtettek, hogy visszajöjjünk a meccsbe, ezért a saját csapatomnak is gratulálok” – értékelt Djokics Zseljko, a KSC vezetőedzője.

Női NB I, a 9. fordulóban

Aluinvent DVTK–Atomerőmű KSC Szekszárd 83–73 (14–12, 24–10, 20–22, 25–29)

Miskolc, Generali Aréna, 1000 néző. V: Kapitány G., Ádám J., Tóth C.

Aluinvent DVTK: Medgyessy 12, Kányási 4, WALKER-KIMBROUGH 11, Sulciute 7/3, MOKANGO 15. Csere: Skorics 8, ZELE 22/6, Szabó F. 4, Kiss A. Vezetőedző: Cziczás László.

KSC Szekszárd: Studer Á. 8/6, ELDEBRINK 15/3, Theodoreán 6/6, MCCALL 19, Bishop 12/3. Csere: Bálint 7/3, N. Jovanovics 6/3, Studer Zs., Mansaré, Kiss V. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS