Kilenc bonyhádi játszott a válogatottakban

A magyar válogatott és a Bonyhád BFC jelenét és jövőjét illetően fontos mérkőzéseket játszottak hétvégén a budakalászi Lupa Beachen.

Miután a völgységi gárda az egy hónapja első alkalommal megrendezett Magyar Kupában „csak” bronzérmet szerzett, a világsztárokat felvonultató bajnokságban pedig hetedik helyen zárt, a Szuperkupában nem volt érdekelt Bölcsföldi Zoltán együttese (a döntőben a bajnok Aramis 7–3-ra győzte le a Magyar Kupa-győztes Gyöngyöst, ezzel elhódítva az első alkalommal kiírt Szuperkupát).

A Bonyhád BFC az U17-es korosztályával így is érdekelt volt a hétvégén, s a bajnokság csoportkörét veretlenül abszolválta is. A Pénzügyőrt büntetőket követően 3-2-re, a Gyöngyöst (4–3) és a Dalnoki Akadémiát (6–3) rendes játék­időben győzték le Szász Dávid tanítványai. Az elődöntőben az Aramist 8–3-ra múlták felül, a fináléban viszont sikerült visszavágnia a Pénzügyőrnek, így a tavaly előtti bajnoki cím és a tavalyi második hely után ezúttal is ezüstérmet szereztek a bonyhádi fiatalok. A torna legjobb játékosának Sásdi Andrást választották.

Nem csak az U17-es csapat képviselte a völgységi színeket Budakalászon, a Szuperkupa körítéseként megmérkőzött egymással az A-válogatott és az U21-es nemzeti csapat is. A két együttesben összesen kilenc (!) bonyhádi játékos lépett pályára: Szász Dávid, Genczler Kornél, Sásdi Bence és Wirth Dániel a felnőtteknél játszott, Kaufmann Bence, Tamás Ádám, Kiss Hunor, Sásdi András és Adorján Áron pedig az U21-es nemzeti együttesben szerepelt. A „nagyok” 6–3-as sikerét hozó találkozón az utolsó gólt Genczler szerezte.