Kilenc csapattal indul holnap a megye egyes bajnoki szezon

A hétvégén megkezdődnek a küzdelmek a megyei I. osztályú focibajnokságban. A Majosi SE feljutott az NB III-ba, a Tolna VFC és a Szedresi SE visszalépett. Az újonc Gerjeni SK-val és Bölcskei SE-vel így kilenc csapatos lett a mezőny.

Ahogy azt olvasóink az elmúlt években megszokhatták, a nyitány előtt most is körbenéztünk a csapatok háza táján. Az MLSZ adatbankjának segítségével összegeztük a keretekben történt változásokat (érkezők, távozók), és egy kezdőcsapatot is tippeltünk, amelyből kiderül, hogy bár régen volt ilyen alacsony a létszám, izgalmas és látványos összecsapásokból nem lesz hiány az idényben.

A csapatok három kört, azaz 24 mérkőzést játszanak, az idei évben utoljára a november 28-29-i hétvégén indul útjára a labda. A tavaszi idény küzdelmei 2021 márciusában rajtolnak majd.

Mivel az előző idény csonka volt, s nem hirdettek bajnokot, így a 2019-es aranyérmes Bonyhád VLC várja címvédőként a küzdelmeket.

Bátaszék SE



Érkezők: Vecsei Roland (Mórágyi SE), Vituska István (Szekszárdi UFC), Dienes Gábor (Tevel Medosz SE), Baladin Dominik, Aladics Dániel (mindkettő Bajai LSE). Távozók: Kósa Edmond (Kakasd SE). Edző: Szőcs Lázár.

Így állhatnak fel: Klézl – Kertész J., Calka N., Acsádi D., Samu – Faller, Baladin, Gábor G., Régi D. – Acsádi R., Tóth T.

Bonyhád Völgység LC

Érkezők: Szőts Attila, Gere Oszkár, Jerabek Jenő (mind Majosi SE). Távozók: Schulteisz Norbert, Mérges Patrik (mindkettő Kakasd SE), Wirth Dániel (Szekszárdi UFC). Edző: Köllő Roland.

Így állhatnak fel: Szabó Sz. – Szász D., Szlama, Szőts A., Preininger P. – Kiss D., Ágics, Sásdi B., Máté R., Hambuch – Pap R.

Bölcskei SE (újonc)

Érkezők: Vámos Krisztián (Paksi FC), Varga Tamás, Benizs Béla, Tolnai Róbert, Fritz Ádám (valamennyien Szedresi SE), Kiss Patrik, Varga Gergő, Felker Barnabás (mindhárman Dunaföldvár FC), Fenyősi Gergely (Géderlaki KSE), Rompos József, Blatt Pál, Horváth Máté (mindhárman Tolna VFC), Paget Olivér, Bezerédi Ádám (mindketten Sárbogárd). Távozók: Kovalovszky Lajos, Nagy Gábor (mindketten Előszállás), Szabó Roland (Madocsa SE). Edző: Barics Péter (Besenczi Zoltánt váltotta).

Így állhatnak fel: Varga M. – Varga T., Fenyősi, Paget, Tolnai R. – Kiss P., Blatt, Varga G., Horváth M. – Szili I., Bezerédi.

Dombóvár FC

Érkezők: Bogdán Benjamin (Toponár SE), Dobó Ádám (Kaposszekcső-Csikóstőttős), Kelemen Krisztián (Magyaregres SE). Távozók: nincs. Edző: Kardos Ernő.

Így állhatnak fel: Bogdán B. – Varga B., Právics D., Tieger, Martinka – Kierdorf, Gombos, Bán, Kardos E., Hetesi – Horváth Á.

Dunaföldvár FC

Érkezők: Sági József, Facskó József (mindketten Géderlaki KSE), Klinger Szabolcs (csapat nélkül), Szabó András Péter (Paksi FC), Márki Dénes (Ercsi Kinizsi), Mazán Balázs (Solti FC), Szili Szabolcs (Baracs), Tóth Szabolcs (Izsáki SSE). Távozók: Fazekas Sándor Martin (Nagyvenyim), Varga Gergő, Felker Barnabás (mindkettő Bölcskei SE), Pintér Csaba József (Dunaújváros FKSE). Edző: Zemankó Zoltán (Sárai Györgyöt váltotta).

Így állhatnak fel: Fogarasi – Nikl, Jákli, Facskó, Klinger – Mazán, Szili Sz., Szabó A., Márki, Sági – Krahulecz.

Gerjeni SK (újonc)

Érkezők: Laták Bertold (Sárbogárd), Kófiás Áron (Bp. Honvéd-MFA), Kuti Kristóf, Erdélyi Péter, Cseh Tibor (mindhárman Szedresi SE), Erdélyi Zsolt, Pap Milán, Hanol Milán, Pesti Viktor, Bildhéber Bence (valamennyien Tolna VFC). Távozók: Kelemen Zsombor (Tolna VFC), Orsós Krisztián (Dunaszentgyörgy SE), Romhányi Tamás (Szedresi SE), Mayer Antal, Kertész Norbert (mindkettő ASE Paks). Edző: Buzás Attila.

Így állhatnak fel: Bildhéber B. – Kuti, Pap Milán, Erdélyi P., Hanol – Laták, Pesti V. – ifj. Buzás, Kófiás, Cseh T. – Lakatos G.

Kakasd SE

Érkezők: Schulteisz Norbert, Mérges Patrik (mindkettő Bonyhád VLC), Ranga Máté (Tolna VFC), Kósa Edmond (Bátaszék SE). Távozók: Babanics Gyula, Babanics Ferenc, Szabados Molnár Adrián (mindhárman Mórágyi SE), Szabján Ferenc (Zomba KSE). Edző: Kniesz Mátyás.

Így állhatnak fel: Schäffer K. – Dobondi, Réti D., Réti B., Schulteisz N. – Ranga, Varga Á., Tamás Á., Erős M., Kovács R. – Márk A.

Tamási 2009 FC

Érkezők: Vörös Ákos (Kaposvári Rákóczi BFLA). Távozók: Kugli Ákos (Majosi SE), Laczkó Krisztián (Mezőkövesd Zsóry FC). Edző: Meksz Gyula (Jammeh Harunát váltotta).

Így állhatnak fel: Kis T. – Vörös Á., Yondo, Hajdók, Orosz Á. – Bognár F., Pintér A., Benke, Ato – Papp G., Haruna.

Tevel Medosz SE

Érkezők: Jákob János, Kovács Róbert (mindkettő Szekszárdi UFC), Teszler Roland (Regölyi SE), Tóth Norbert (Szentendre VSE), Farkas-Kozics Iván (Szedresi SE). Távozók: Dienes Gábor (Bátaszék SE). Edző: Máté Roland.

Így állhatnak fel: Máté R. – Bajusz K., Simon J., Bakó, Jákob – Szedlacskó, Major P., Kovács R., Dombi – Baranyai D., Teszler.

Csonka forduló

Három mérkőzéssel rajtol el 2020/2021-es idény. A ligaértekezleten eldőlt, hogy a Dombóvár FC–Bölcskei SE összecsapást a hazaiak kérésére elhalasztják. Az eredetileg szombat 17 órás kezdéssel kiírt Tamási 2009 FC–Kakasd SE, valamint a Bátaszék SE–Gerjeni SK meccseket a napján játsszák, a Bonyhád VLC–Dunaföldvár FC találkozót viszont egy nappal később, vasárnap rendezik. Mivel a bonyhádi sporttelepen építkezés zajlik, így az összecsapásnak a szomszédos Szászvár ad otthont. A mérkőzés kezdési időpontja nem változott, az továbbra is 17 óra. A nyitó fordulóban a Tevel Medosz SE együttese szabadnapos lesz.

Magyar Kupa

Sorsoltak a Magyar Kupában, a Bátaszék SE erőnyerőként jutott főtáblára, a másik országos helyért a Bonyhád és a Tamási meccsel jövő szerdán Szászváron (17 óra).