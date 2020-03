Kilométereket gyűjtöttek a Neretva-holtágon

Évek óta megszokott helyszínen, a horvátországi Opuzenben tartotta alapozó edzőtáborát a Tolnai Kajak-Kenu SE február végén. A tíznapos mediterrán edzőtáborba az egyesület tizenhat sportolója utazhatott el. Az edzések a tolnai Duna-holtághoz hasonló, mintegy tíz kilométer hosszú Neretva-holtágon zajlottak. A programban kajakozás, kilométergyűjtés, futás és erőfejlesztés is szerepelt, de a tábor egyben jó hangulatú csapatépítő tréning is volt. A versenyzők több mint kétszáz kilométert kajakoztak, a mindennapos futás és kondicionálás mellett. A hegyi futásokon a nagy emelkedő ellenére a tolnaiak számára kedves volt a cél: Kos vára, amit még Mátyás király építtetett. A mintegy 3500 lakosú Opuzenben déligyümölcs termesztéssel is foglalkoznak, így a sportolók vitaminellátása szintén biztosított volt.

A program az egyesület válogatott sportolóinak – Nagy Raul ifjúsági, Haiszer Anna Liza serdülő, Debreceni Áron és Buri Petra kölyök válogatott – is jó alapot biztosított az idei versenyévadra. A tolnaiak első versenye az előzetes tervek szerint a szerbiai Bezdánban lett volna, április elején, de erre minden bizonnyal nem kerül sor, a koronavírus miatt kialakult helyzet miatt.

Időközben éppen a koronavírus elleni védekezés érdekében a tolnai polgármester március 16-tól elrendelte minden városi fenntartású sportlétesítmény, így többek között a tolnai kajakház bezárását. Barina József vezetőedző a közösségi médián keresztül tájékoztatta a klub sportolóit a kialakult helyzetről és a tennivalókról. Ez alapján, amíg a kajakház zárva lesz, a sportolók egyénileg folytatják a felkészülést. A vezetőedző napi 40-60 perc futást, kettlebell-, illetve saját testsúlyos edzést (fekvőtámasz, felülés, stb.) rendelt el. A fiataloknak vissza kell jelezniük a közösségi oldalon az elvégzett edzésmunkájukról. Barina József felhívta a figyelmet arra, hogy – a szabadban történő futóedzéseken kívül – maradjanak otthon és ne gyülekezzenek senkinél.

Borítókép: Remek volt az idő és a hangulat is Horvátországban