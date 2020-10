Kisdorogi győzelmével tapad a Tolna az éllovas Mányokra

Továbbra is őrzi listavezető helyét a megyei II. osztályban a Nagymányok, miután Dunakömlődről is sikerült elhoznia a három pontot. A jobb helyzetkihasználás döntött a Tolna javára Kisdorogon, a címvédő Bonyhád-Börzsöny pedig előnyből veszített el két pontot. Helytálltak, de vereséget szenvedtek Madocsán a mórágyiak. A Simontornya és a Fadd is idegenben ünnepelhetett.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Dunakömlődi SE–Nagymányoki SE 2–5 (0–1)

Dunakömlőd, 100 néző. V.: Lengyel S. (Verbászi, Kapéter). Dunakömlőd: Bérdi – Hajpál, Rácz Zs., Kern M., Bencze – Farkas P., Bráz (Widemann, 86.), Csikós, Péger (Horváth J., 86.) – Csonka J., Szlucska. Edző: Kollarics Zsolt.

Nagymányok: Pakurár (Schanczenbacher Z., 73.) – Kosztancsek (Bajkai, 73.), Tálas, Kertész G. (Kovács K., 64.), Feik – Buzás A. (Losonczi, 61.), Bakó Zs. (Horváth B., 61.), ifj. Sztojka Cs., Pál István, Lajos D. – Bodó J.

Játékos-edző: Bodó József. Küzdelmes meccsen, gyenge játékvezetés mellett a jól játszó vendégek megérdemelten vitték el mindhárom pontot az ezúttal tompán játszó hazaiak ellen.

Gól: Kern M. (71.), Csonka J. (84., 11-esből), illetve Buzás A. (47., 56.), ifj. Sztojka Cs. (42.), Bakó Zs. (60.), Horváth B. (90.). Kiállítva: Szlucska (72.). Jók: Bérdi, Rácz Zs., illetve Buzás A., ifj. Sztojka Cs., Lajos D., Tálas. Ifi: 4–2. Kisdorogi FC–Tolna VFC 1–3 (0–1)

Kisdorog, 110 néző. V.: Knap (Horváth T., Kövesdi). Kisdorog: Preiszig – Csöglei (Hegedűs Cs., 84.), Bordi (Pálinkás N., 75.), Dézsi (Palkó Márk, 58.), Varga A. – Kadosa, Páli (Miszler, 78.), Palkó Máté, Józsi – Horváth G., Németh T. (Schiller A., a szünetben). Edző: Brunner Attila.

Tolna: Merkl D. – Dudoma, Oláh B., Pesti D., Takács B. – Merkl M. (Farkas K., 67.) – Kelemen Zs. (Schütz, 75.), Baros (Frankovszky, 71.), Borda (Kneller, 80.) – Kecskeméti (Horváth M., 58.), Bucher. Edző: Izsák Géza. Egyenlő erők küzdelméből a helyzeteit jobban kihasználó csapat került ki győztesen. Gól: Kadosa (51.), illetve Bucher (38., 55.), Farkas K. (69.). Jók: Horváth G., Kadosa, illetve Bucher Barnabás vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető. Szekszárdi UFC II–Bonyhád-Börzsöny SE 2–2 (1–1)

Szekszárd, v.: Éreth (Rimai, Tóth T.) Szekszárd II: Kocsmár – Őri, Tóth P., Pulcz, Pilisi G. – Rátkai, Tolnai L. (Bognár Zs., 80.) – Kapás (Csende R., 65.), Csizmadia F. (Csiki, a szünetben), Csende I. (Beilert, 89.) – Hencz (Bierer, 72.). Edző: Vizdár Zsolt.

Bonyhád-Börzsöny: Ladányi – Baranyi, László L., Loósz, Mathesz – Kőrösi, Hosnyánszki Zs., Forrai, Sebestyén N. – Szentes (Knipl, 84.), Rafai (Pechár, 66.).

Játékos-edző: Hosnyánszki Zsolt. Változatos, helyenként durva mérkőzést játszott a két csapat, amit a játékvezető által kiosztott hat sárga és egy piros lapot is tükröz. Mindkét csapat a győzelemre játszott, igazságos döntetlen született.

Gól: Rátkai (24.), Pulcz (83., 11-esből), illetve Kőrösi (10.), Rafai (62.). Kiállítva: Rátkai (93.). Jók: Pulcz, Rátkai, Hencz, illetve László L., Kőrösi, Mathesz, Sebestyén N., Forrai. Madocsa SE–Mórágyi SE 3–0 (0–0)

Madocsa, 100 néző. V.: Farkas R. (Brettner). Madocsa: Szintai B. – Araczki I., Kern T., Hahn, Magyar I. – Rein, Nagy I. (Wenhardt, a szünetben), Herger – Balogh K. (Eke, 66.), Böde I., Szabó R. (Zengrűber, 74.). Edző: Böde Dániel.

Mórágy: Mányák – Nagy Á., Juhász A., Lestár, Dudás Z. – Babanics F. (Benkő, 57.), Berényi Sz., Földvári V., Decsák – Tóth Tibor, Babanics Gy. Edző: Illés Béla. Jó iramú, sportszerű mérkőzésen, kiváló játékvezetés mellett megérdemelt hazai győzelem született.

Gól: Böde I. (47., 63.), Szabó R. (54.). Ifi: 0–2. Őcsény SK–Simontornya TC 0–8 (0–2)

Őcsény, 50 néző. V.: Pekoli (Horváth T., Maczik). Őcsény: Lizák Zs. – Petz, Szücs M., ifj. Vecsei V., Alberczki – Tóth H., Schiszler, Horváth F., Plézer Á. (Vecsei V., 56.) – Horváth G., Csima. Játékos-edző: Lizák Zsolt.

Simontornya: Veszely – Kacz, Jancski, Szűcs I., Kovács J. (Kollár, 34.) – Papp T., Kapinya, Szabó V., Ambrus L., Marekkel – Szabó D. Játékos-edző: Ambrus László. Kitűnő játékvezetés mellett az egy félidőt emberhátrányban játszó hazaiak ellen megérdemelt a vendégek sikere.

Gól: Ambrus L. (33., 64., 68., mindhárom 11-esből), Papp T. (56., 88.), Kapinya (20.), Szabó D. (48.), Szabó V. (80.). Kiállítva: Alberczki (44.).

Jók: Szücs Márk vezérletével az egész hazai, illetve Veszely József irányításával a teljes vendégcsapat dicsérhető. Ifi: 1–7. Aparhanti SE–Faddi SE 1–2 (0–1)

Aparhant, 220 néző. V.: Hartung (Kapéter, Tóth T.). Aparhant: Kovács L. – Molnár D., Müller M., Hegyi (Buzás M., a szünetben) – Kajtár I. – Óbert (Máté B., a szünetben), Minker, Jakab A., Heidecker (Jakab R., 58.) – Buzás T., Árpa. Játékos-edző: Máté Balázs.

Fadd: Szalai Á. – Keresztes G. (Horváth Z., 78.), Gász, Gerendai G., Csányi O. – Fehér K., Fazekas R. (Csibi, 23.), Sallai (Antus, 89.) – Szatmári (Papp J., 87.), Erdei I., Asztalos. Edző: Vida Tamás. Az elmúlt hetekben új lendületet szerző hazaiak kicsivel több szerencsével és jobb helyzetkihasználással döntetlenre hozhatták volna a meccset a jól játszó vendégek ellen.

Gól: Kajtár I. (63.), illetve Szatmári (26.), Csányi O. (58., 11-esből).

Jók: Minker, Jakab A., illetve az egész vendégcsapat dicsérhető. Ifi: 2–1. Mesterlövészek A góllövőlista élmezőnye. Felnőttek. 16 gólos: Bodó József (Nagymányoki SE). 9 gólos: Ambrus László (Simontornya TC). 7 gólos: Schiller Adrián (Kisdorogi FC).

Ifjúságiak. 17 gólos: Szabó Béla (Faddi SE). 14 gólos: Csereklei Krisztián Tamás (Tolna VFC). 13 gólos: Lénárt Márk (Dunakömlődi SE). Jön a kömlődi Duna-parti derbi Megyei II. osztály, a 9. forduló programja Október 24., szombat: Tolna VFC–Őcsény SK 14.30, Simontornya TC–Aparhanti SE 14.30, Faddi SE–Nagymányoki SE 14.30 óra.

Október 25., vasárnap: Dunakömlődi SE–Madocsa SE 14.30, Mórágyi SE–Szekszárdi UFC II 14.30, Bonyhád-Börzsöny SE–Kisdorogi FC 14.30 óra. Megyei II. osztály, az állás 1. Nagymányok 8 7 0 1 43–10 21

2. Tolna 8 6 0 2 18–9 18

3. Szekszárd II 8 5 1 2 21–10 16

4. Madocsa 8 4 3 1 18–14 15

5. Simontornya 8 4 2 2 28–13 14

6. Dunakömlőd 7 4 0 3 24–15 12

7. Kisdorog 8 4 0 4 19–28 12

8. B.-Börzsöny 7 2 4 1 18–13 10

9. Fadd 8 3 0 5 21–12 9

10. Aparhant 8 2 1 5 18–22 7

11. Mórágy 8 0 1 7 10–36 1

12. Őcsény 8 0 0 8 4–60 0