Kisdorogi születésű edző vette át a kispadot Bátaszéken

Szőcs Lázárral vág neki a 2019/2020-as megyei I. osztályú bajnokságnak a Bátaszék SE. Az 54 éves szakember Brecska Lászlót váltja az előző szezont kilencedik helyen záró bátaszéki együttes kispadján.

Szőcs Lázár Kisdorogon született, máig a település leghíresebb futballistájaként emlegetik. Karrierje a Szekszárdi Dózsában indult, onnan igazolta le a Pécsi VSK, amellyel az NB I-ben is játszott – például a Ferencváros és az Újpest ellen is pályára léphetett. Később Bajára igazolt, ahol játszott az NB II-ben és az NB III-ban is. Edzőként Baján és a környékbeli Bács megyei csapatoknál dolgozott. Lerch Béla, a Bátaszék SE elnöke már korábban is környékezte a szakembert, akivel együtt katonáskodott, de ő akkor még nemet mondott. Most viszont igennel felelt a felkérésre.

A klubvezető lapunknak elmondta, nagy változásokra nem kell számítani a játékoskeretet illetően. Ahogy Lerch Béla fogalmazott, az elmúlt két szezon gyengébb szereplésének lesznek áldozatai, s az is biztos, hogy több ifjúsági korú játékos is lehetőséget kap a bizonyításra a következő szezonban. Konkrétumok azonban egyelőre nincsenek, a felkészülést július 9-én kezdik – utána lehetünk okosabbak.

Friss hír a bátaszékiekkel kapcsolatban, hogy hamarosan elkezdik a nagy méretű műfüves pálya építését, a költségekhez az önkormányzat biztosítja az önrészt.

Borítóképünk a Bátaszék és a Dunaföldvár csapatának májusi összecsapásán készült