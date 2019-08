Kiszli Vanda Európa-bajnok!

A tavalyi világbajnoki cím után idén a franciaországi Decize-ben rendezett maratoni Európa-bajnokság felnőtt egyes versenyében is aranyérem került Kiszli Vanda nyakába. Az Atomerőmű SE kajakosa szinte végig az élen versenyzett a 22 kilométeres távon, végül 17 másodpercet adva az ezüstérmes Czéllai-Vörös Zsófiának és közel egy percet a cseh Anna Koziskovának.

Boros Adrián 2018-ban a világbajnokságon és az Eb-n is második lett K-1-ben, most azonban be kellett érnie a negyedik hellyel. A dán Mads Pedersennel senki sem tudta tartani a lépést, a Tolnai Kajak-Kenu SE kajakosa hiába hajrázott nagyot, végül nem tudott odaérni a dobogóra.

Nem úgy K-2-ben, ahol nagy csatát vívott Máthé Krisztiánnal a francia riválisuk ellen. A szám Eb-címvédője új társával mindössze 1,64 másodperccel maradt le az aranyéremről.

A szekszárdiak kajakosa, Nagy Viktória hatodik hellyel mutatkozott be az U23-as korosztályban.

A magyar küldöttség 23 medállal (9 arany, 6 ezüst, 8 bronz) toronymagasan végzett az éremtáblázat élén.