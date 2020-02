Kling Réka egyéni csúcsa sokat ígér

Túlszárnyalta az ifjúsági Európa-bajnokságon való induláshoz szükséges szintet Kling Réka, az AC Bonyhád fiatal súlylökője. A 14,90 méteres limithez képest 15,21 méterre repítette a szert az atléta a völgységiek hazai felkészülési versenyén. A feladat most adott: a nyári időszakban is bizonyítania kell remek formáját, és ha így lesz, nagy eséllyel megkapja a bizalmat a válogatott szakvezetőitől az Eb-szerepléshez. A hétvégén megrendezett országos fedettpályás bajnokságon Kling Réka kicsit elmaradva az egyéni csúcsától a 7. helyen végzett a női mezőnyben, ahol a versenyszám korábbi fedett pályás világbajnokával, Márton Anitával is összemérhette tudását.

Az AC Bonyhád fiataljai közül a rúdugró Böndör Márton 480 centiméteres, fedett pályás egyéni csúcsával a dobogóig küzdötte magát. Ugyanebben a számban klubtársa, Scheidler Dávid 440 centiméterrel hatodik lett.

Kimagaslóan erős mezőnyben lett ötödik Balogh Péter a 60 méteres gátfutásban, szintén egyéni csúccsal (8,52), ezzel komoly lépést tett a kenyai fővárosban, Nairobiban sorra kerülő junior világbajnokságon való részvétel felé!

A korábbi bonyhádiak közül Varga Lőrinc (FTC, 800 m) és Böndör Dániel (TFSE, rúdugrás) egyaránt ötödik lett.