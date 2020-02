Közel hatszázan küzdötték le a szőlősorok közti emelkedőket

Negyedszer vágtak neki a szőlősorok között kígyózó szekszárdi emelkedők leküzdésének a Bodri Trail futóverseny indulói.

Majdnem hatszázan jöttek el Szekszárdra szombaton, hogy nekiveselkedjenek a Borvidék Futóegyesület és a Bodri Pincészet által közösen szervezett, országszerte egyre népszerűbb Bodri Trail három távjának. A 35 kilométert magába foglaló L-távot 146-an vállalták be (103 férfi, 43 nő), a 24 kilométeres M-távon 173-an (98 férfi, 70 nő), míg a legnépszerűbb, s a hölgyek körében különösen kedvelt 14 kilométeres S-távon 249-en (111 férfi, 138 nő) rajtoltak el.

Márkus István főszervező lapunk érdeklődésére elmondta: nagy örömükre az időjárás most a legszebb arcát mutatta, a résztvevőktől jó visszajelzéseket kaptak, s hogy egy összetartó, remek kis csapatról van szó, azt jelzi, hogy az esti after partira is nagyon sokan itt maradtak.

Az egyetlen Tolna megyei érmet a 14 kilométeren induló dr. Kovalcsik Zsolt szerezte, de kiváló helyezésekből nem volt hiány. A leghosszabb távon a paksi Prantner Gábor és a szekszárdi Szerémi Anita is ötödikként ért célba. Tizennégy kilométeren pedig a kétyi Barabás Viktória lett ötödik.

A dobogósok és a jobb Tolna megyeiek: L táv (35 km), férfiak: 1. Veres Szilárd (Soltszentimre) 02:50:02, 2. Tar Bálint (Békéscsaba) 02:55:21, 3. Nikolics Márkó (Szigetcsép) 02:55:22, …5. Prantner Gábor (Paks) 02:57:34, …10. Mátyás Kristóf (Szekszárd) 03:05:10, …17. Balogh Ferenc (Simontornya) 03:12:48, …23. Rottler Zoltán (Szekszárd) 03:21:24, …29. Pesthy Gergely (Aparhant) 03:25:23.

L táv (35 km), nők: 1. Mórocza Andrea (Székesfehérvár) 03:00:27, 2. Losonc Tímea (Budapest) 03:04:31, 3. Lubics Szilvia (Nagykanizsa) 03:10:28, …5. Szerémi Anita (Szekszárd) 03:26:14.

M táv (24 km), férfiak: 1. Berec Lajos (Érd) 01:37:44, 2. Sárosi Kristóf (Budapest) 01:45:11, 3. Csuth Tamás (Pécs) 01:45:21, …6. Németh Norbert (Paks) 01:56:39, …8. Merk Péter (Tolna) 02:00:41, …10. Kovács Gábor (Paks) 02:08:11, …12. Várnagy Balázs (Szekszárd) 02:13:47, …17. Fehérvári Attila (Szekszárd) 02:20:27, …26. Kocsner Gábor (Paks) 02:25:56, …30. Gábor György (Bonyhád) 02:30:48.

M táv (24 km), nők: 1. Bódis Lívia (Budapest) 02:11:28, 2. Szabó Judit (Székesfehérvár) 02:16:19, 3. Árus-Kovács Zsuzsanna (Győr) 02:16:47, …12. Köberling Bea (Szekszárd) 02:36:54, …29. Klézli Erika (Szekszárd) 02:52:36.

S táv (14 km), férfiak: 1. Terjék Péter (Nagykovácsi) 01:01:32, 2. dr. Kovalcsik Zsolt (Szekszárd) 01:06:21, 3. Nardai Gábor (Budapest) 01:11:03, …8. Domonkos Benedek (Paks) 01:19:06, …13. Mátyás Tamás (Alsónyék) 01:20:07, …13. Nagy Gábor (Szekszárd) 01:21:35, …17. Domonkos Tamás (Paks) 01:24:06, 18. Juhász István (Tamási) 01:24:21, 19. Szántó Péter (Kaposszekcső) 01:24:50, …21. Bese Tamás (Szekszárd) 01:26:35, 22. Both Krisztián (Szekszárd) 01:26:37, 23. Mácsik Ferenc (Szekszárd) 01:26:42.

S táv (14 km), nők: 1. Dobó Márta (Domaszék) 01:16:49, 2. Thassy Tíra (Budapest) 01:18:14, 3. Czifra Eszter (Kaposvár) 01:20:41, …5. Barabás Viktória (Kéty) 01:21:57, …9. Mórocz Zoltánné (Bátaszék) 01:26:14, …12. Kálmánné Valki Diána (Dombóvár) 01:27:55, 13. dr. Tóth Flóra (Szekszárd) 01:28:40, …21. dr. Mayer Tímea (Szekszárd) 01:32:07, …23. Gmehling Krisztina (Szálka) 01:33:36, …28. Tóth Alexandra (Szekszárd) 01:36:51.