Közel száz indulóval emlékeztek idősebb Langer Józsefre

Közel száz induló és még annál is több néző emlékezett meg hétvégén a zombai motokrosszpályán idősebb Langer Józsefről, az egykori barátról, ismerősről.

Ha vasárnap fentről letekintett a zombai pályára idősebb Langer József, egy félmosolyt biztosan eresztett. Az egykori Szekszárdi Vízitársulat volt krossz­motor-szerelőjének emlékére közel száz motoros rótta a köröket a frissen előkészített nyomvonalon. Előzésekből, nagy csatákból ezúttal sem volt hiány, ami elnyerte a nézők tetszését is. A 16. id. Langer József Emlékversenyen négy Tolna megyei motoros végzett az első három hely valamelyikén, de jól szerepeltek a Langer Motorsport Egyesület versenyzői is, összesen nyolcan állhattak fel a dobogóra.

Eredmények

Amatőr MX1: 1. Kertész Tamás (Tamási, Langer Motorsport Egyesület), 2. Kiskoreny Roland, 3. Sipos Zoltán. Amatőr MX2: 1. Druzsin Mátyás, 2. Megyes László, 3. Csóti István. Nők: 1. Bréda Márta, 2. Tóth Regina, 3. Nagy Nikolett. 65 ccm: 1. Kádár Zsombor, 2. Béles Áron, 3. Kiss Gergő. 85 ccm: 1. Pethő Benedek, 2. Marton Márk, 3. Katona Alex, 4. Gulyás Péter (Langer ME) 5. Matuschek Zalán (Bonyhád, Langer ME)…, 10. Jagicza Ábel (Langer ME). Haladó MX1: 1. Nagy Marcell (Langer ME), 2. Balogh Gábor (Bátaszék, Langer ME), 3. Jauch Benjamin (Bonyhád, Langer ME). Haladó MX2: 1. Menyhárt Gergő, 2. Osztotics Patrik. 3. Cservenka Máté. Open: 1. Cseszkó Márk (szerb), 2. Komáromi Zalán, 3. Császár Tamás (szerb). Hobbi MX1: 1. Szirovicza Antal (Langer ME), 2. Tóth Tamás, 3. Szántai Arnold. Hobbi MX 2: 1. Fehér József (Langer ME), 2. Major Máté (Langer ME), 3. Dékány Adrián (Kurd, Langer ME). Veterán: 1. Jakl Attila, 2. Komáromi Sándor, 3. Pintér Gábor. Szenior: 1. Magyari János József, 2. Langer József, 3. Varga Zoltán.